Meglepetés Memphisben, meglepően simán kapott ki a Grizzliestől a Timberwolves

Nem fut túl jó idényt a Memphis Grizzlies, ennek ellenére elkapta az ebben az idényben már 31 győzelmet számláló, várhatóan a rájátszásba is bejutó Minnesota Timberwolvest. A mérkőzés elején ugyan még a vendégek voltak előnyben, de még az első negyed vége előtt összekapta magát a Grizzlies, s ezt követően már nem volt megállás – a 30 pontos Jaren Jackson Jr. vezette hazaiak nem engedték ki kezükből a vezetést, s a vártnál magabiztosabb sikert arattak.

Papíron hasonló erőt képviselő csapatok ütközetét ígérte a Clippers–76ers mérkőzés, ehhez képest a vendégek állva hagyták a Los Angeles-i csapatot. Kawhi Leonard ugyan berámolt 29 pontot a 76ers kosarába, de a másik oldalon az ugyanennyi pontot dobó Tyrese Maxey, illetve a dupla duplázó Dominick Barlow vezette philadelphiaiak végig kontroll alatt tartották a meccset, s az autósportban használatos kifejezéssel élve „rajt-cél győzelmet” könyvelhettek el.

Győzelmet ért a Sengün-show Indianapolisban, a vendég Rockets török légiósa 39 pontja mellett 16 lepattanót és öt gólpasszt tett bele a közösbe, csapata pedig fordulatos mérkőzésen fektette két vállra az előző évadban még nagydöntős, most viszont pocsék idényt futó Pacerst.

Nem ez volt az évad legpontgazdagabb meccse (úgy is mondhatnák, hogy a védekezésen volt a hangsúly), ezzel együtt a Charlotte Hornets úgy győzte le a New Orleans Pelicanst, hogy a második negyed egy adott pontján 22 pontos hátrányban is volt. A hazaiak úgy a harmadik, mint a negyedik játékrészt nagy különbséggel nyerték meg, így tovább üldözik a playint jelentő helyeken álló Hawks, Bulls kettőst a Keleti főcsoportban.

NBA

ALAPSZAKASZ

Charlotte Hornets–New Orleans Pelicans 102–95

Indiana Pacers–Houston Rockets 114–118

Memphis Grizzlies–Minnesota Timberwolves 137–128

Los Angeles Clippers–Philadelphia 76ers 113–128