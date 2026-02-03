NHL: négygólos hátrányból fordított a Nashville, Stamkos volt a hős

A Buffalo Sabres 5–3-ra verte a címvédő Florida Pantherst, Jason Zucker emberelőnyben lőtte a győztes gólt, majd Joshua Doan állította be a végeredményt. A Sabres hat győzelmet aratott legutóbbi hét meccséből.

Az Ottawa Senators 3–2-re nyert Pittsburghben, Claude Giroux döntötte el az összecsapást. A Washington Capitals 4–1-re felülmúlta a New York Islanderst, Clay Stevenson 29 védéssel jelentkezett.

Kirill Kaprizov hosszabbításban döntött a Montreal ellen (4–3), míg a Dallas Stars szintén ráadásban győzte le a Winnipeg Jetset (4–3). A Detroit Red Wings 2–0-ra nyert Coloradóban.

NHL

ALAPSZAKASZ

Florida Panthers–Buffalo Sabres 3–5

Pittsburgh Penguins–Ottawa Senators 2–3

Washington Capitals–New York Islanders 4–1

Minnesota Wild–Montreal Canadiens 4–3 – hosszabbítás után

Nashville Predators–St. Louis Blues 6–5

Chicago Blackhawks–San Jose Sharks 6–3

Dallas Stars–Winnipeg Jets 4–3 – hosszabbítás után

Colorado Avalanche–Detroit Red Wings 0–2

Utah Mammoth–Vancouver Canucks 6–2

Calgary Flames–Toronto Maple Leafs 2–4