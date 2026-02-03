Nemzeti Sportrádió

NHL: négygólos hátrányból fordított a Nashville, Stamkos volt a hős

2026.02.03. 07:53
Ryan O’Reilly (balra) és Steven Stamkos is duplázott (Fotó: Getty Images)
Nashville Predators NHL Steven Stamkos
Elképesztő fordítást mutatott be a Nashville Predators, amely négygólos hátrányból állva győzte le 6–5-re a St. Louis Bluest az NHL hétfői (magyar idő szerint kedd hajnalban) játéknapján. Steven Stamkos a harmadik harmadban két gólt szerzett – ezek közül az egyik az egyenlítést, a másik a győzelmet jelentette –, míg Ryan O’Reilly szintén duplázott. A Predators egymás után öt gólt ütött, és sorozatban második sikerét aratta.

A Buffalo Sabres 5–3-ra verte a címvédő Florida Pantherst, Jason Zucker emberelőnyben lőtte a győztes gólt, majd Joshua Doan állította be a végeredményt. A Sabres hat győzelmet aratott legutóbbi hét meccséből.

Az Ottawa Senators 3–2-re nyert Pittsburghben, Claude Giroux döntötte el az összecsapást. A Washington Capitals 4–1-re felülmúlta a New York Islanderst, Clay Stevenson 29 védéssel jelentkezett.

Kirill Kaprizov hosszabbításban döntött a Montreal ellen (4–3), míg a Dallas Stars szintén ráadásban győzte le a Winnipeg Jetset (4–3). A Detroit Red Wings 2–0-ra nyert Coloradóban.

NHL
ALAPSZAKASZ
Florida Panthers–Buffalo Sabres 3–5
Pittsburgh Penguins–Ottawa Senators 2–3
Washington Capitals–New York Islanders 4–1
Minnesota Wild–Montreal Canadiens 4–3 – hosszabbítás után
Nashville Predators–St. Louis Blues 6–5
Chicago Blackhawks–San Jose Sharks 6–3
Dallas Stars–Winnipeg Jets 4–3 – hosszabbítás után
Colorado Avalanche–Detroit Red Wings 0–2
Utah Mammoth–Vancouver Canucks 6–2
Calgary Flames–Toronto Maple Leafs 2–4

 

Ezek is érdekelhetik