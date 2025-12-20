Van Duijvenbode és Chisnall is kiesett a darts-vb második fordulójában

A világbajnokság második fordulója Ryan Searle sima győzelmével kezdődött, a 38 éves angol ellen egyetlen megvillanásra futotta Brendan Dolantől, aki a meccs harmadik legjét 109-es kiszállóval nyerte meg. Ezt követően azonban semmi sem jött össze neki, az egész mérkőzésen nem dobott 180-as kört, és csak egyetlen további játékot nyert meg. Searle viszont 64%-kal kiszállózott, és az első két szettben 102 pont felett volt az átlaga. A harmadikban kisebb visszaesés is belefért neki, simán továbblépett.

A folytatásban két vb-újonc találkozott egymással, miután a svéd Andreas Harrysson és a japán Szakai Motomu is sikerrel vette az első kört. A bevonulással az ázsiai aratott nagyobb tetszést a közönség előtt, de amikor a tábla elé álltak, a nagy szakállú észak-európai volt pontosabb, és többek között egy 141-es kiszállóval 3–2-vel megnyerte az első szettet.

Szakai bevonulása

A meccs a továbbiakban is kiegyenlített játékot hozott, de a legfontosabb pillanatokban továbbra is Harrysson összpontosított jobban, és úgy nyerte meg szettveszteség nélkül az összecsapást, hogy közönségkedvenc ellenfele magasabb átlaggal (88.29) végzett, mint ő (88.06).

A folytatásban szintet lépett a második forduló, a holland Dirk van Duijvenbode és az angol James Hurrell döntő szettes összecsapása több nagy mérföldkövet is hozott ezen a világbajnokságon. Az első játszmát úgy nyerte meg Van Duijvenbode 3–2-re, hogy Hurrell kilenc nyilat is elfecsérelt a duplákra, a másodikban az angol 115.62-es átlagot dobva kiszállási lehetőséget sem engedett vetélytársának. A harmadik szett ismét szoros volt, az első fordítottját láthattuk, a holland nyolc elrontott duplájával szemben az angol 3/4-es mutatóval zárt, és fordított. A negyedikben a 29. kiemelt már jobban összpontosított, és kiharcolta a döntő játszmát.

Abban Hurrell megdobta a vb első olyan 132-es kiszállóját, amelyben két bull után dupla 16-ost dobott, majd az idei tornán elsőként eljutott egy mérkőzésen belül a tizedik 180-as körig. 0–2-ről Van Duijvenbode még szépített, de a szetten belül nem tudott egyenlíteni, mert dupla négy helyett a szomszédos dupla 13-ba dobta a nyilát, és Hurrell ezt már sikeres meccsnyíllal büntette meg. A 2021-es vb-n negyeddöntős Van Duijvenbode sorozatban harmadszor esett ki a világbajnokság második fordulójában.

A 132-es kiszálló

A meccs vége

A délutáni etapot a 21. kiemelt Dave Chisnall és Ricardo Pietreczko mérkőzése zárta. Az első perctől fogva a német összpontosított jobban, az első szettet többek között 120-as kiszállóval nyerte meg, a másodikban azt használta ki, hogy az angol 11 duplakísérletet is elrontott. Aztán Chisnall a harmadikban öt 180-as kört dobva szépített, és maga mellé állította a közönséget, amely ezzel együtt ellenséges lett Pietreczkóval, akit nagyon megzavart, hogy minden elrontott nyilát üdvrivalgással fogadták. Chisnall kiharcolta a döntő játszmát, amelyben már a németnek kellett küzdenie, 1–2-nél óriási nyomás alatt dobta be a duplát, így a nézősereg helyett ő és hozzátartozói üvöltöttek. A ráadásban, amikor kettővel kellett nyerni, Pietreczko előbb Chisnall kezdése után nyert leget, majd a sajátját is hozta, és továbbjutott.

Chisnall 11 180-as körével egyből elvette Hurrell tornarekordját, míg Pietreczko Joe Comito után másodikként nyert úgy az idei vb-n, hogy egy 180-at sem dobott a meccsen. Karácsony után Harrysson vár a németre.

PDC-DARTSVILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

Ryan Searle (angol, 20., 98.67)–Brendan Dolan (északír, 88.45) 3:0 (3–1, 3–0, 3–1)

Andreas Harrysson (svéd, 88.06)–Szakai Motomu (japán, 88.29) 3:0 (3–2, 3–1, 3–2)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29., 92.67)–James Hurrell (angol, 92.83) 2:3 (3–2, 0–3, 3–1, 1–3, 1–3)

Dave Chisnall (angol, 21., 87.89)–Ricardo Pietreczko (német, 88.23) 2:3 (1–3, 1–3, 3–1, 3–0, 2–4)

KÉSŐBB

20.00 (Tv: Sport1)

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

A vasárnapi program

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

A 2. FORDULÓ PÁROSÍTÁSA ÁGRAJZ SZERINT

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–David Davies (walesi)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

Chris Dobey (angol, 8.)–Andrew Gilding (angol)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Stephen Bunting (angol, 4.)–Nitin Kumar (indiai)

Dirk van Duijvenbode (holland, 29.)–James Hurrell (angol) 2:3

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Ryan Searle (angol, 20.)–Brendan Dolan (északír) 3:0

Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül

Michael Smith (angol, 28.)–Niels Zonneveld (holland)

Andreas Harrysson (svéd)–Szakai Motomu (japán) 3:0

Dave Chisnall (angol, 21.)–Ricardo Pietreczko (német) 2:3

Luke Humphries (angol, 2.)–Paul Lim (szingapúri)

Wessel Nijman (holland, 31.)–Gabriel Clemens (német)

Nathan Aspinall (angol, 15.)–Leonard Gates (amerikai)

David Munyua (kenya i)–Kevin Doets (holland)

James Wade (angol, 7.)–Ricky Evans (angol)

Charlie Manby (angol)–Adam Sevada (amerikai)

Gian van Veen (holland, 10.)–Alan Soutar (skót)

Darren Beveridge (skót)–Madars Razma (lett)

Michael van Gerwen (holland, 3.)–William O’Connor (ír)

Peter Wright (skót, 30.)–Arno Merk (német)

Gary Anderson (skót, 14.)–Connor Scutt (angol)

Jermaine Wattimena (holland, 19.)–Scott Williams (angol)

Danny Noppert (holland, 6.)–Justin Hood (angol)

Jonny Tata (új-zélandi)–Ryan Meikle (angol)

Josh Rock (északír, 11.)–Joe Comito (ausztrál)

Daryl Gurney (északír, 22.)–Callan Rydz (angol)