Tollaslabdacsapat Eb: a magyar női válogatott sem jutott tovább a selejtezőből

2025.12.07. 16:02
Sándorházi Vivien (Fotó: Magyar Tollaslabda-szövetség)
A magyar női tollaslabda-válogatott sem jutott ki a 2026-os csapat Európa-bajnokságra a portugáliai selejtezőből.

A Hart Petra, Körösi Ágnes, Sándorházi Vivien, Szabó Zsófi összetételű együttes a második csoportban szerepelt. Pénteken a magyar válogatott 5:0-ra győzött Azerbajdzsán ellen, majd szombaton ugyanilyen arányban kikapott Ukrajnától, a vasárnapi záró napon a Belgium elleni 4:1-es siker a csoport második helyét jelentette a hibátlan ukránok mögött.

A jövő februári, isztambuli csapat Eb-re – melyen ott lesz rendezőként a török, címvédőként a dán válogatott – a selejtezős csoportok győztesei jutnak ki. Az szombaton dőlt el, hogy a magyar férfiválogatott is lemaradt a kontinensviadalról.

 

