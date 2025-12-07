Tollaslabdacsapat Eb: a magyar női válogatott sem jutott tovább a selejtezőből

A Hart Petra, Körösi Ágnes, Sándorházi Vivien, Szabó Zsófi összetételű együttes a második csoportban szerepelt. Pénteken a magyar válogatott 5:0-ra győzött Azerbajdzsán ellen, majd szombaton ugyanilyen arányban kikapott Ukrajnától, a vasárnapi záró napon a Belgium elleni 4:1-es siker a csoport második helyét jelentette a hibátlan ukránok mögött.

A jövő februári, isztambuli csapat Eb-re – melyen ott lesz rendezőként a török, címvédőként a dán válogatott – a selejtezős csoportok győztesei jutnak ki. Az szombaton dőlt el, hogy a magyar férfiválogatott is lemaradt a kontinensviadalról.