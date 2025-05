Tollaslabda: Ágai Zénó Európa legjobbjai között

Talán nem is volt még ilyen korábban: az U17-es tollaslabdázók Európa-ranglistáján fiú egyesben a cikk írásának pillanatában két magyar játékos is a top ötben szerepel: Ágai Zénó (VS Dunakeszi) a második, Pető Balázs (FBSE) pedig az ötödik helyen áll. A két fiatal a fiú párosok rangsorának élmezőnyébe is bekerült, Pető abban a második, Ágai pedig hatodik, ráadásul a lányoknál is találunk hazai sportolót a legjobbak között, Liang Eliza (Multicolor SE) a kilencedik pozíciót foglalja el leány egyesben.

Az említett fiatalok egyaránt remek formában kezdték az évadot, a hazai és a nemzetközi versenyeken is érmekkel bizonyították, hogy számolni kell velük. Ágai és Pető versenyfutása külön izgalmas, hiszen a korosztályukból kiemelkednek itthon, egyesben az összecsapásuk mindig kiélezett összecsapást hoz, míg párosban együtt küzdenek a sikerekért. A legutóbbi finálét Ágai nyerte meg a horvátországi nemzetközi tollaslabda-bajnokságon, ezzel pedig kiemelten fontos sikert aratott, hiszen az aranyérem mellett megszerezte a nyári EYOF-indulás lehetőségét is, Magyarország ugyanis egy fiúindulót küldhet majd a multisporteseményre.

Na, de vissza Ágai történetének az elejére, ugyanis családi hatás kellett, hogy a tollaslabdapályán kössön ki.

„Tesómnak (a párosban felnőtt országos bajnok Ágai Zsombor – a szerk.) hála már elég fiatalon sok időt töltöttem a csarnokban, és végül anya tette le a voksát a tollaslabda mellett, mert a szüleim nagyon szerették volna, ha én is sportolok. Szerencsére jól döntött – meséli a honlapunknak a 16 esztendős Ágai Zénó. – Viszonylag hamar megszerettem a sportágat, és azt is éreztem, hogy van érzékem hozzá.

A társaság remek, nagyon jó emberek vesznek körül, így pedig nem nehéz megragadni ebben a közegben.

Szűcs Zoltánnál kezdtem a fővárosi Talentum TSE-ben, onnan kerültem – több kitérővel – a Dunakeszi csapatához. Immár három éve vagyok a klub játékosa eleinte Pusztai Balázs volt a trénerem, most pedig a felnőttválogatott kapitánya, Tóth Henrik készít fel, mindkettejüknek rengeteget köszönhetek. Hálistennek, remek lehetőségeink vannak a VSD-nél, és igyekszem minden lehetőséget megragadni, amiben csak tudok, próbálok fejlődni. Kis-Simon Ildikó a mentál coach az egyesületünkben, aki szintén sokat segít, nélküle nem tartanék ott, ahol.”

Ágai Zénó Forrás: MTLSZ

Első nagy sikerének az U13-as országos bajnokság megnyerését tartja egyéniben, ráadásul azóta ebben a kategóriában mindig a döntőben állították meg, így extrán szép emlék számára négy évvel ezelőtti diadal. Az elmúlt időszakban Szlovéniából, Svédországból, Ciprusról is hozott érmet, a hazai U17-es nemzetközi bajnokságon és a már említett horvát viadalon is a dobogó legfelső fokára állhatott fel.

Össze sem lehet hasonlítani a hazai és a nemzetközi versenyeket.

Itthon azért nem olyan széles a mezőny, a korosztályban hárman-négyen vagyunk, akik meg tudjuk lepni egymást, míg külföldön bármi történhet egy versenyen, akár az első fordulóban is szembe jöhet egészen kiváló játékos. Minden meccsen százszázalékot kell nyújtani. Emiatt az utóbbi időszak sikerei óriási örömöt jelentettek, tavaly szeptember óta sok külföldi megméretésen jártam, amik mindig rengeteg tapasztalatot adnak. Ami érdekes, hogy több döntőben is a párostársam, Pető Balázs ellen kellett pályára lépnem, akivel már számtalanszor mértük össze a tudásunkat. A mérleget nem tudom, de kiegyenlített, mindig apróságok döntenek a meccsünkön. Egyébként az egyik legjobb barátom, de ha ő áll a háló túloldalán, nincs mese, ki kell zárni az érzelmeket. Lassan tíz éve tart már ez a különleges kapcsolat.”

Ágai egyébként igazi sportfanatikus, nem csak a tollaslabdát követi: kedvenc sportágainak egyike a foci, kisebb meglepetésre pedig a kiváló argentin szélső, Ángel Di María a kedvenc játékosa.

„Nagyon inspiráló a játéka a hozzáállása, próbálok ebből is tanulni. A rövid távú cél, hogy az U17-es Európa-bajnokságon minimum a legjobb nyolcba jussak, előtte még EYOF is lesz, hosszabb távon viszont az olimpiai kijutást céloztam meg, illetve a felnőtt Eb-érmet.”

(Kiemelt képünkön: Ágai Zénó Forrás: MTLSZ)