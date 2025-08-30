Tollaslabda: vb és Eb vár az utánpótlásra

Ahogyan a honlapunkon beszámoltunk róla, a szokásoknak megfelelően tavasszal, március vége és május eleje között rendezték meg a korosztályos tollaslabda országos bajnokságokat, amelyek – érthető módon – igen nagy presztízzsel bírnak a fiatalok esetében is.

A nyáron az edzőtáboroké volt a főszerep, emellett világversenyen is érdekeltek voltak a sportág ifjú képviselői, Ágai Zénó és Sándor Elza ugyanis az Észak-Macedóniában megrendezett EYOF-on (európai ifjúsági olimpiai fesztivál) is ütőt ragadhatott.

„Fontos változást tervezünk a folytatásban,

a hazai versenyévad ezentúl nem őszi-tavaszi mentrendű lesz,

vagyis nem az iskolai tanévhez alkalmazkodik majd, hanem januártól decemberig tart majd, ahogyan a nemzetközi is; ez 2026-ban már így néz majd ki, emiatt az utánpótlás ob-k időpontja sem lesz kőbe vésve a tavasszal – mondja a hazai szövetség főtitkára, Joó Melinda. – A nyár a szokásoknak megfelelően edzőtáborokkal telt, minden korosztálynak kettőt rendeztünk, és idén már az U11-esek is találkoztak ilyen módon. Az U15-ös korú Liang Eliza az U17-esek, Mesterházy Milán pedig az U21-esek között a kontinens legjobbjait meghívó táborban dolgozhatott. Ágai Zénó és Sándor Elza az EYOF-on szerzett értékes tapasztalatokat, vegyes párosban a legjobb nyolc közé jutottak, Zénó esetében egyesben nem állt messze a még jobb eredmény.”

Szabó Zsófi Forrás: MTLSZ

Az év célversenyei még előttünk állnak, az U17-esek november végén Spanyolországban Európa-, az U19-esek október első felében Indiában világbajnokságon bizonyíthatnak.

„Az U17-esek kontinensviadalán kis csapattal veszünk részt, ebben az esetben még nem hirdettek névsort, de az biztos, hogy a fiatalok a csapatversenyben is elindulnak. Az U19-es vébén tavaly nem vettünk részt, idén azonban belevágunk, ötfős kerettel: Szabó Zsófi, Pinke Anna, Palkovics Péter, Mesterházy Milán és Csernyánszki Balázs utazik Indiába.

A vébén már a legjobb tizenhat közé jutás is már-már elképzelhetetlen bravúr lenne bármelyik számban,

ettől függetlenül rengeteg meccs vár majd a sportolóinkra, a csapatversenyben minden helyért játszanak, olyan nemzetekkel találkozhatnak, amelyekkel alapesetben nem szoktak. Fontos állomás lesz a pályafutásukban!”

(Kiemelt képünkön: Mesterházy Milán Forrás: MTLSZ)