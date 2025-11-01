Kőrösi Ágnes ezüstérmes a magyar nyílt tollaslabda-bajnokságon

„A VÉGÉN KELL VEZETNI” – többször is elhangzott a lelátón az általános igazság, miközben Kőrösi Ágnes szenzációs meccset játszott a török Zehra Erdemmel. A TFSE tollaslabdázója nem kezdte jól a magyar nemzetközi bajnokság elődöntőjét, az első labdamenetekben szerencséje sem volt, de miután elérte az üzemi hőfokot, ráérzett a vonalakra és bátran mozgatta ellenfelét. Előfordult, hogy a hálónál lepte meg a törököt, aztán fonákkal ejtett váratlanul, így az első játszmában fordított, míg a másodikban négy szettlabdát hárítva egyenlített. Erdem semmit sem adott ajándékba, de Kőrösi megőrizte a hidegvérét, 27–27 után lezárta a meccset.

Ahogy ő fogalmazott, a szíve vitte előre, jobban akarta a győzelmet riválisánál. Előbb hitetlenkedve fogta a fejét, majd mosolyogva köszönte meg a közönség támogatását, ünnepelni azonban nem volt ideje, néhány óra múlva már a döntőben kellett pályára lépnie. A délelőtti morajlást délutánra éles dudaszó váltotta fel a Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnokban, a szervezők jó érzékkel a program végére ütemezték a női egyéni finálét.

A nyolc évvel fiatalabb Laura Thomsen volt a harmadik dán tollaslabdázó, akivel Kőrösi Ágnes összekerült a tornán, értelemszerűen a legnehezebb erőpróba maradt a végére. A magyar játékos ismét széles repertoárral játszott, okosan váltogatta a különböző ütésfajtákat, határozottan támadta a labdát. Eleinte egyértelműen Kőrösi irányított, hamar ellépett hat ponttal, de Thomsen elkapta a fonalat, feljavult a hálónál és kiélezett küzdelemben megnyerte az első játszmát. A másodikban sokáig hasonló volt a forgatókönyv, a TFSE kiválósága nagy előnyt épített ki, ám ezúttal a végjátékban is jobban bírta a hosszú labdameneteket, védekezését és bravúrpontjait vastapssal értékelte a közönség.

Negyedóra múlva is zúgott a taps a csarnokban: a döntő játszmában a dán volt a jobb, de Kőrösi Ágnes így is nagyot alakított, 2023 után ismét ezüstérmet szerzett a magyar nemzetközin.

50. MAGYAR NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG

Női egyéni. 2. forduló. Kőrösi Ágnes (2. kiemelt)–Husher Ruus (dán) 2:0 (15, 16). Negyeddöntő: Kőrösi–Östergaard (dán, 6.) 2:1 (–16, 17, 15). Elődöntő: Kőrösi–Erdem (török) 2:0 (19, 27). Döntő: Thomsen (dán)–Kőrösi 2:1 (20, –17, 10)