Tollaslabda-vb: Sándorházi nem jutott a 32 közé

2025.08.26. 13:34
Sándorházi Viven nem jutott a legjobb 32 közé
Kőrösi Ágnes Sándorházi Vivien tollaslabda
Az Európa-bajnoki bronzérmes Sándorházi Vivien az első fordulóban kikapott, így nem jutott be a 32 közé a párizsi tollaslabda-világbajnokság egyéni versenyében.

Az áprilisban a magyar tollaslabdasport történetének első egyéni kontinensbajnoki érmét megszerző játékosra a 32 közé jutásért a tajvani Hszü Ven-cse várt. A két tollaslabdázót 54 hely választja el a világranglistán, az első szett jelentős részében az esélyeknek megfelelően a távol-keleti játékos vezetett, a játszma hajrájában már 20:16 is volt az állás a javára. A 24 esztendős Sándorházi azonban négy szettlabdát hárítva sorozatban hat pontot szerzett és 22:20-ra megnyerte a nyitó felvonást.

A második játszma Hszü Ven-cse négy pontjával indult, és bár a magyar játékos utolérte ellenfelét, 8:8 után nem tudta tartani vele a lépést, a tajvani 17:10-re ellépett, innen pedig már nem volt visszaút Sándorházinak. A döntő szett elején egy újabb négypontos sorozattal 4:1-re lépett el Hszü Ven-cse, a játszma derekán pedig 11:6-ra vezetett. A végjátékban érvényesítette a papírformát a tajvani tollaslabdázó és 52 perc alatt továbbjutott.

Tollaslabda-világbajnokság
Párizs, női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért): Hszü Ven-cse (tajvani)–Sándorházi Vivien 2:1 (–20, 15, 12) 
később
20.00: Kőrösi Ágnes–Vang Cse-ji (kínai)

 

