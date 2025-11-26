A tollaslabdázó Kőrösi Ágnes az első körben búcsúzott Indiában

Kőrösi Ágnes az első fordulóban kiesett szerdán a női egyes küzdelméből a 240 ezer dollár (79 millió forint) összdíjazású Syed Modi India International elnevezésű tollaslabdaversenyen Lucknow-ban.
Az esemény honlapja szerint a világranglistán 104. magyar játékos a 44. helyen álló, hatodik kiemelt ukrán Polina Buhrovával találkozott, és két játszmában, 25 perc alatt kikapott, így nem jutott a legjobb 16 közé.
Kőrösi korábban vegyes párosban a selejtezőben búcsúzott Indiában.
TOLLASLABDA
Syed Modi India International
Női egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Polina Buhrova (ukrán, 6.)–Kőrösi Ágnes 2:0 (15, 10)
