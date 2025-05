Tollas: az U17-es és az U13-as zárta az országos bajnokságok sorát

A múlt hét végén véget ért a „nagy menet”, vagyis az utánpótláskorú tollaslabdázók menetrendszerinti, tavaszi ob-sorozata. Az országos bajnokságok közül idén először az U15-ösökét rendezték meg, a felnőttekével együtt, április végén pedig az U19-esek és az U11-esek összevont csörtéje következett. Ebbe a sorba illeszkedett be utolsóként az U17-es és az U13-as közös verseny, aminek Cegléd adott otthont.

Azt nem kell ragozni, hogy az országos bajnokságoknak kiemelt jelentőségük van a hazai események között (és összességében is), a presztízs mellett a válogatott helyekre is befolyással van a viadalon mutatott produkció és a végeredmény.

Az U17-eseknek ráadásul a 2025-ös célverseny, vagyis az Európa-bajnokság is ott lebeghetett a szem előtt, így nem is lehet kérdés, mindenki a maximumot akarta kihozni magából a Living Sport-csarnokban.

Kezdjük a kontinensviadalról álmodó U17-esekkel az összegzést. Fiú egyesben nem született meglepetés, már ami a döntő párosítását illeti, Pető Balázs (2009-es születésű, az FBSE játékosa) és Ágai Zénó (2009, VSD) kiemelkednek a korosztályból, ráadásul jól ismerik egymást, hiszen korábban már rengetegszer mérették meg magukat egymás ellen, miközben párosban vállvetve küzdenek a sikerekért. A márciusi, első alkalommal megrendezett ceglédi U17-es nemzetközi versenyen is a fináléban találkoztak, akkor Ágai nyert, az ob-n viszont Pető ünnepelhetett, aki az első szett elvesztése után fordított; összesen négy győzelem kellett neki, hogy megszerezze az aranyérmet. A lányok között az egyaránt a Multicolor SE-t erősítő Sándor Elza (2010) és Liang Eliza (2011) csapott össze, előbbi két szoros játszmában nyert.

Sándor Elza Forrás: Multicolor SE

Talán nem is annyira meglepő, de a két említett finalista duó a párosok között is döntőbe jutott, sőt meg is nyerte azt: Pető és Ágai párosa a Fánczi Áron (2009, Seregélyesi PDSE), Kapronyi Ferenc (2009, Talentum TSE) összeállítást múlta felül, Sándor és Liang pedig az első kiemelt Boros Maja (2009, VSD), Papp Emma (2010, CET SE) duót győzte le.

Sándor Elza végül a triplázástól sem állt messze, már ami az aranyérmeket tekinti, ugyanis vegyes párosban is összejött neki a döntő, Pataki Alex (2010, VSD) volt a társa, de az utolsó mérkőzésen Tóth Gábor (2010, Tisza TSE) és Susányi Vera (2011, Tisza TSE) szerezte meg ellenük az első helyet.

Az U13-asok sem maradhatnak ki, a fiúknál Pinke Dénes nyert a döntőben Bognár Gábor ellen (mindketten 2013-as születésűek, és az FBSE tollaslabdázói), a lányok között Feind Rozi (2013, VSD) ünnepelhetett, miután legyőzte Stanka Lucát (2013, Kilián DSE). Párosban az indulószám miatt körmérkőzések döntöttek, és mindkét nemben az említett egyéni döntősök duója szerzett aranyérmet.

A részletes eredmények ITT böngészhetők.

(Kiemelt képünkön: Pető Balázs Forrás: feol.hu/Pető Balázs)