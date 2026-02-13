Nemzeti Sportrádió

Női röplabda Extraliga: előnyben a Békéscsaba a negyeddöntőben

2026.02.13. 20:49
Illusztráció: Getty Images
Címkék
női röplabda Fatum Nyíregyháza Békéscsaba röplabda
Az MBH-Békéscsaba legyőzte a vendég Fatum Nyíregyházát a TippmixPro női röplabda Extraliga negyeddöntőjének első mérkőzésén. A párharc az egyik fél második sikeréig tart. A következő összecsapás Nyíregyházán lesz hétfőn.

RÖPLABDA
EXTRALIGA, NŐK
NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
MBH-BÉKÉSCSABA–FATUM NYÍREGYHÁZA 3:1 (–22, 13, 23, 22)
BÉKÉSCSABA: SCHLEGEL MOSEGUI 14, Orosz 4, ROBINSON 32, Németh L. 2, KRIVOSIJSZKA 16, Allard 3. Csere: Kertész (liberó), Isanovic, Gajdács 5. Edző: Nagy Péter
FATUM: Del Burgo 2, PETROVICS 19, Földi 2, DAVIDOVIC 26, Pampuch 5, Öhman 13. Csere: Tóth F. (liberó), Rufin-Martínez, Wafek, Antivero Salinas 1, Farkas G. Edző: Pampuch Csaba
Békéscsaba, 745 néző. V: Tillmann, Horváth M. Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:0, 8:5, 9:10, 10:13, 13:17, 17:18, 18:21, 22:23. 2. játszma: 7:1, 9:6, 15:7, 20:9, 23:13. 3. játszma: 1:4, 3:7, 9:11, 10:14, 13:15, 20:18, 22:23. 4. játszma: 3:0, 4:3, 8:4, 10:10, 12:11, 13:14, 17:15, 19:19, 23:19, 24:21
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Békéscsaba javára

MESTERMÉRLEG
Nagy Péter: – Meglepődtem a jó kezdésen, mert a bemelegítésnél egy kicsit laposnak éreztem a társaságot. De aztán hiába vezettünk az első szett végén, nem sikerült érvényesíteni az akaratunkat. A rájátszásban minden mérkőzés valamilyen szinten szenvedés, de azt már többször is bizonyították a lányok, hogy akarat és küzdeni tudás van bennük.
Pampuch Csaba: – A rájátszás már csak ilyen, aki fejben jobban ott van a végjátékban, az nyeri a szetteket. Ettől függetlenül az mindenképpen örömteli, hogy szoros szetteket tudtunk játszani a csabaiakkal. Most már a hétfői, hazai meccsre készülünk, ahol egyenlíteni akarunk.

A további párharcok: Vasas Óbuda–Vasas SC, KHG-KNRC–TFSE és UTE–MÁV Előre Foxconn.

 

