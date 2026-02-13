„Nem gondoltam, hogy ennyi élménnyel fogok gazdagodni” – Halász Laura, a téli olimpia magyar önkéntese

„Összességében nem gondolná az ember, hogy önkéntes létére el tud fáradni a nap végére. Nem gondoltam, hogy ennyi élménnyel fogok gazdagodni akár pár nap után. Aludni azért összességében jókat tudok így, hogy elfáradok a nap végére. (...) Itt az ember fizikailag és mentálisan is elfárad, mivel nem csak annyiban merül ki a feladat, hogy itt néha tolmácsolni kell, vagy fel kell kísérni a nyerteseket a konferenciaterembe. (...) Napi szinten sokat megyek A-ból B-be, így a napi 15 ezer lépés is teljesítve van” – mondta Halász Laura, hozzátéve, hogy az olimpia során naponta kb. 15 ezer szót mond ki sportolókkal és további emberekkel beszélgetve.