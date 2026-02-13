Nemzeti Sportrádió

„Nem gondoltam, hogy ennyi élménnyel fogok gazdagodni” – Halász Laura, a téli olimpia magyar önkéntese

M. B.M. B.
2026.02.13. 21:23
Fotó: Getty Images
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia önkéntes
Halász Laura másodéves a milánói Szent Szív Katolikus Egyetemen. A téli olimpián a gyorskorcsolyaversenyek mixed zónájában dolgozik. A Nemzeti Sportrádiónak a helyszínen többek között arról beszélt, hogy szereti a kihívásokat, hiszen 3 hét alatt teljesített 8 vizsgát azért, hogy itt lehessen.

„Összességében nem gondolná az ember, hogy önkéntes létére el tud fáradni a nap végére. Nem gondoltam, hogy ennyi élménnyel fogok gazdagodni akár pár nap után. Aludni azért összességében jókat tudok így, hogy elfáradok a nap végére. (...) Itt az ember fizikailag és mentálisan is elfárad, mivel nem csak annyiban merül ki a feladat, hogy itt néha tolmácsolni kell, vagy fel kell kísérni a nyerteseket a konferenciaterembe. (...) Napi szinten sokat megyek A-ból B-be, így a napi 15 ezer lépés is teljesítve van” – mondta Halász Laura, hozzátéve, hogy az olimpia során naponta kb. 15 ezer szót mond ki sportolókkal és további emberekkel beszélgetve.

 

téli olimpia 2026 téli olimpia önkéntes
Legfrissebb hírek

A világbajnok Weston nyert férfi szkeletonban a téli olimpián

Téli olimpia 2026
28 perce

Tocuka Juto a harmadik olimpiáján ért fel a csúcsra

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: a svédek elődöntősök a női jégkorongtornán

Téli olimpia 2026
3 órája

Fordulatos meccsen nyertek a csehek a franciák ellen

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: a CAS elutasította a kizárt ukrán szkeletonos beadványát

Téli olimpia 2026
4 órája

19 éves aranyérmese lett a férfi gyorskorcsolyázók 10 000 méteres számának a téli olimpián

Téli olimpia 2026
4 órája

Az amerikaiak legyőzték Kanadát, ismét kikaptak a címvédő britek a női curlingtornán a téli olimpián

Téli olimpia 2026
5 órája

Téli olimpia: Kónya Ádám 72., Büki Ádám 86. lett 10 kilométeres sífutásban, 19 éves aranyérmes gyorskorcsolyában – infóközpont

Téli olimpia 2026
6 órája
Ezek is érdekelhetik