NB II: a Kecskemét Mezőkövesdre, a Kozármisleny Ajkára adott kölcsön támadót

Merényi Ádám tavaly nyáron lett a Kecskemét játékosa, ahová Budafokról érkezett. Összesen 14 meccsen lépett pályára az őszi szezonban, ezeken két gólpassz került a neve mellé. A 22 esztendős támadó tavasszal várhatóan kevesebb lehetőséghez jutott volna, így a kölcsönadás mellett döntött a lila-fehér klub; nyárig a Mezőkövesd játékosa lesz.

Az Ajkához pedig most az a Jelena Richárd csatlakozott, aki tavaly júliusban érkezett a Kozármislenyhez és ősszel 15 NB II-es bajnokin két gólt szerzett a baranyaiak mezében. A 28 éves játékos kölcsönben a tavaszi szezon végéig, a támadószekcióban erősítheti a bakonyiakat. Az Ajkától egyébként ma Rideg Bálint mellett Lichy Kristóf is távozott, ő visszatért kölcsönjátéka után a DVTK-hoz.

A BVSC távozóival kapcsolatos hír továbbá még, hogy Szilágyi Máté az NB III-as III. Kerületi TVE-hez igazolt, míg Böndi Ádám a szintén harmadosztályú Pécsi MFC-hez írt alá. A zuglóiaknál folytatja viszont kölcsönben tavasszal a 23 éves Ominger Gergő, aki a Videotonban szerepelt ősszel, mégpedig ott is a Puskás Akadémia kölcsönjátékosaként.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Nistor Ákos (román-magyar, Sepsi OSK – Románia – kölcsönbe), Papp Milán (Videoton – kölcsönből vissza), Pljesovszki Gergő (Szombathelyi Haladás), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozott: Merényi Ádám (Mezőkövesd – kölcsönbe), Rjaskó Mihály (ukrán-magyar, Szeged-Csanád GA), Vattay Márton (Putnok – kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A MEZŐKÖVESD ZSÓRYNÁL

Érkezett: Angyal Péter (Putnok), Hornyák Csaba (DVSC – kölcsönbe), Merényi Ádám (Kecskemét – kölcsönbe)

Távozott: Bartusz Dániel (magyar-szerb, Videoton FC Fehérvár), Bora György (Soroksár), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Budafok), Vanja Zvekanov (szerb-magyar, Szeged-Csanád GA)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Jelena Richárd (Kozármisleny – kölcsönbe), Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria), Papp Máté (Illés Akadémia), Tóth Tamás Vid (Videoton – kölcsönbe)

Távozott: Bogdán Hunor (?), Garai Zétény (ZTE), Gregor Zalán (Csákvár, legutóbb Pécsi MFC – kölcsönben), Lakatos Márk (?), Lichy Kristóf (DVTK – kölcsönből vissza), Rideg Ábel (?), Rideg Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan Videoton, kölcsönbe)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Gellér Axel (Majos), Herczeg Botond (MTK – kölcsönbe, legutóbb Budafok, kölcsönben), Csucsánszky Zoltán, László Krisztián, Mikolay Timóteus, Szolár Dávid (mindannyian MTK – kooperációs kölcsön), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA), Zsóri Dániel (MTK – kölcsönbe, legutóbb UTA Arad – Románia)

Távozott: Bedő Domonkos (Villány), Harsányi Dániel (PMFC), Jelena Richárd (Ajka – kölcsönbe), Kócs-Washburn Erik (Tiszakécske), Lengyel Noel (?), Máté Csaba (Paks – kölcsönből vissza), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, ?), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönből vissza), Sebestyén Márk (NK Vardarac – Horvátország)

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A BVSC-ZUGLÓNÁL

Érkezők: Babós Levente (Újpest – kölcsönbe, legutóbb kölcsönben DVTK), Katona Máté (Gyirmót), Lehoczky Roland (MTK), Ominger Gergő (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Videoton, kölcsönben), Törőcsik Péter (MTK – kölcsönbe)

Távozók: Böndi Ádám (PMFC), Hesz Olivér (Videoton FC Fehérvár), Szilágyi Máté (III. Kerületi TVE), Tamás Olivér (Nyíregyháza – kölcsönből vissza)