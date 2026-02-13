NBA: visszavonult a kétszeres olimpiai bajnok Chris Paul
Az észak-amerikai ligában (NBA) eltöltött 21 idény után bejelentette visszavonulását Chris Paul kétszeres olimpiai bajnok kosárlabdázó.
A 40 éves világbajnok, Chris Paul a Los Angeles-i All Star-gálán közölte döntését. Az utolsó mérkőzését december elsején vívta az LA Clippers színeiben.
A 12-szeres All Star-válogatott irányító a második helyen áll a liga vonatkozó örökranglistáján 12 552 gólpasszal, valamint 2728 labdaszerzéssel. Az NBA történetében ő a hetedik játékos, aki legalább 21 idényt eltöltött a világ legerősebb bajnokságában.
Paul pályafutása során a Clippers mellett megfordult a New Orleans Hornetsben, a Houston Rocketsben, az Oklahoma City Thunderben, a Phoenix Sunsban, a Golden State Warriorsben és a San Antonio Spursben is, de bajnoki címet nem sikerült nyernie.
Legfrissebb hírek
NBA: egymás után másodszor kapott ki a címvédő OKC
Amerikai sportok
2026.02.08. 07:36
Ezek is érdekelhetik