Nemzeti Sportrádió

NBA: visszavonult a kétszeres olimpiai bajnok Chris Paul

V. J./MTIV. J./MTI
2026.02.13. 20:28
Fotó: Getty Images
Címkék
NBA Chris Paul Los Angeles Clippers
Az észak-amerikai ligában (NBA) eltöltött 21 idény után bejelentette visszavonulását Chris Paul kétszeres olimpiai bajnok kosárlabdázó.

A 40 éves világbajnok, Chris Paul a Los Angeles-i All Star-gálán közölte döntését. Az utolsó mérkőzését december elsején vívta az LA Clippers színeiben.

A 12-szeres All Star-válogatott irányító a második helyen áll a liga vonatkozó örökranglistáján 12 552 gólpasszal, valamint 2728 labdaszerzéssel. Az NBA történetében ő a hetedik játékos, aki legalább 21 idényt eltöltött a világ legerősebb bajnokságában.

Paul pályafutása során a Clippers mellett megfordult a New Orleans Hornetsben, a Houston Rocketsben, az Oklahoma City Thunderben, a Phoenix Sunsban, a Golden State Warriorsben és a San Antonio Spursben is, de bajnoki címet nem sikerült nyernie.

 

NBA Chris Paul Los Angeles Clippers
Legfrissebb hírek

LeBron James különleges tripla duplával melegített az NBA All Star-hétvégéjére

Amerikai sportok
13 órája

NBA: Randle 41 pontig jutott, Jokics tripla duplázott az All-Star-szünet előtt

Amerikai sportok
Tegnap, 8:15

NBA: hosszabbítás döntött a Knicks és Pacers között; Wembanyamáék kiütötték a Lakerst

Amerikai sportok
2026.02.11. 07:40

Négy kiállítással járó verekedés nyomta rá a bélyegét az NBA-játéknapra

Amerikai sportok
2026.02.10. 07:26

NBA: Brunson vezérletével kiütötte a Celticset a Knicks, Leonard 41 pontig jutott Minnesotában

Amerikai sportok
2026.02.09. 07:45

NBA: egymás után másodszor kapott ki a címvédő OKC

Amerikai sportok
2026.02.08. 07:36

NBA: Kawhi Leonard 31 pontja kellett a Clippersnek a hárompontos sacramentói sikerhez

Amerikai sportok
2026.02.07. 09:49

NBA: Wembanyama parádézott Dallasban, Reaves 35 ponttal vezette győzelemre a Lakerst

Amerikai sportok
2026.02.06. 07:14
Ezek is érdekelhetik