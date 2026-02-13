NBA: visszavonult a kétszeres olimpiai bajnok Chris Paul

A 40 éves világbajnok, Chris Paul a Los Angeles-i All Star-gálán közölte döntését. Az utolsó mérkőzését december elsején vívta az LA Clippers színeiben.

A 12-szeres All Star-válogatott irányító a második helyen áll a liga vonatkozó örökranglistáján 12 552 gólpasszal, valamint 2728 labdaszerzéssel. Az NBA történetében ő a hetedik játékos, aki legalább 21 idényt eltöltött a világ legerősebb bajnokságában.

Paul pályafutása során a Clippers mellett megfordult a New Orleans Hornetsben, a Houston Rocketsben, az Oklahoma City Thunderben, a Phoenix Sunsban, a Golden State Warriorsben és a San Antonio Spursben is, de bajnoki címet nem sikerült nyernie.