Gilding meglepődött, Van Duijvenbode elnézte az időt

R. P.R. P.
2025.12.21. 11:16
Dirk van Duijvenbode (Fotó: Gett Images9
Chris Dobey, Michael Smith és Dirk van Duijvenbode is búcsúzott a további küzdelmektől a londoni dartsvilágbajnokság szombati játéknapján. A reakciókból szemezgettünk.

 

A 2026-os dartsvilágbajnokságon eddig Chris Dobey a legmagasabban rangsorolt kieső. A nyolcadik helyen kiemelt angolt a már 55 éves Andrew Gilding győzte le 3:1-re egészen kiváló játékkal Ezzel együtt Dobey búcsúja óriási meglepetés.

„Kicsit meglepődtem – idézi Gildinget a dartsnews.com. – Chris egyike a legjobb játékosoknak, így még inkább elégedett vagyok a teljesítményemmel. Magabiztosnak érzem magam, de karácsony után elég sok pulyka lesz a gyomromban, szóval nem lehet tudni, mi lesz majd.”

Dirk van Duijvenbodét az angol James Hurrell ejtette ki. A holland a kissé kaotikus bemelegítést is okolja a teljesítményéért.

„Nálam nagyon fontos a bemelegítés – mondta Van Duijvenbode. – Ha az rendben van, akkor tudom, hogy mindent lehetségest megtettem, ám ezúttal más volt a helyzet. Azt hittem, délután háromkor játszok, de kiderült, hogy egy órával korábban kell. Emiatt félórával kevesebb jutott a bemelegítésre. És ha ez nem lett volna elég, az előttünk lévő meccs a vártnál hamarabb ért véget. Ez még több időt elvett, így összességében körülbelül egy órát veszítettem, és nem tudtam szabadulni ettől a gondolattól a fejemben.”

DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
2. FORDULÓ
Vasárnapi program
13.30 (Tv: Sport1)
Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)
Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)
Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)
Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)
20.00 (Tv: Sport1)
Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)
Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)
Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)
Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)

