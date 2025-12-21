Gilding meglepődött, Van Duijvenbode elnézte az időt

A 2026-os dartsvilágbajnokságon eddig Chris Dobey a legmagasabban rangsorolt kieső. A nyolcadik helyen kiemelt angolt a már 55 éves Andrew Gilding győzte le 3:1-re egészen kiváló játékkal Ezzel együtt Dobey búcsúja óriási meglepetés.

„Kicsit meglepődtem – idézi Gildinget a dartsnews.com. – Chris egyike a legjobb játékosoknak, így még inkább elégedett vagyok a teljesítményemmel. Magabiztosnak érzem magam, de karácsony után elég sok pulyka lesz a gyomromban, szóval nem lehet tudni, mi lesz majd.”

Dirk van Duijvenbodét az angol James Hurrell ejtette ki. A holland a kissé kaotikus bemelegítést is okolja a teljesítményéért.

„Nálam nagyon fontos a bemelegítés – mondta Van Duijvenbode. – Ha az rendben van, akkor tudom, hogy mindent lehetségest megtettem, ám ezúttal más volt a helyzet. Azt hittem, délután háromkor játszok, de kiderült, hogy egy órával korábban kell. Emiatt félórával kevesebb jutott a bemelegítésre. És ha ez nem lett volna elég, az előttünk lévő meccs a vártnál hamarabb ért véget. Ez még több időt elvett, így összességében körülbelül egy órát veszítettem, és nem tudtam szabadulni ettől a gondolattól a fejemben.”

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

2. FORDULÓ

Vasárnapi program

13.30 (Tv: Sport1)

Ryan Joyce (angol, 24.)–Krzysztof Ratajski (lengyel)

Joe Cullen (angol, 32.)–Mensur Suljovic (osztrák)

Luke Woodhouse (angol, 25.)–Max Hopp (német)

Rob Cross (angol, 17.)–Ian White (angol)

20.00 (Tv: Sport1)

Martin Schindler (német, 13.)–Keane Barry (ír)

Gerwyn Price (walesi, 9.)–Wesley Plaisier (holland)

Luke Littler (angol, 1.)–David Davies (walesi)

Damon Heta (ausztrál, 16.)–Stefan Bellmont (svájci)