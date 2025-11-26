Nemzeti Sportrádió

Curling Eb: az osztrákok legyőzésével továbbjutó helyen a magyar női csapat

2025.11.26. 18:20
Fotó: Magyar Curling Szövetség
A magyar női curlingválogatott 10:7-re legyőzte az osztrák csapatot a finnországi Európa-bajnokság B-divíziójának szerdai játéknapján, így feljött az elődöntőt érő harmadik helyre.

A Lahtiban zajló kontinensviadalon a Lauchsz Laura Ildikó, Joó Linda, Kalocsai-van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya és Orbán Hanna Regina alkotta együttes nagyon fordulatos meccset vívott a közvetlen riválisnak számító osztrákokkal. A magyarok 5:2-re elhúztak a meccs feléig, de az ellenfél egyetlen end alatt egyenlített. A folytatásban a magyar válogatott újra elhúzott, ezúttal 9:5-re, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a sikert, azaz a hetedik meccsén a negyedik győzelmét aratta.

A nőknél tíz csapat alkotja a B-divízió mezőnyét, az első négy az elődöntőbe kerül, a döntősök pedig feljutnak az A divízióba. A mostani sikerével a magyar együttes éppen a legyőzött Ausztriát megelőzve – a hollandokkal holtversenyben – feljött a harmadik helyre. A magyarok csütörtökön a szlovákokkal, pénteken pedig a lengyelekkel találkoznak.

A Fóti Balázs, Ézsöl Gábor, Deák György, Varga Balázs összeállítású férficsapat 19 órától a spanyolok elleni mérkőzéssel folytatja a szereplését. A két nyolcas csoportból az elsők közvetlenül az elődöntőbe kerülnek, a második és a harmadik helyezettek pedig keresztbe játszanak egymással. Az A-divízióba mindkét nemnél az első kettő kerül majd fel.

CURLING EURÓPA-BAJNOKSÁG, B-DIVÍZIÓ
Nők
Magyarország–Ausztria 10:7
Korábban
Lettország–Magyarország 12:7

Férfiak
Belgium–Magyarország 9:2
Később
19.00: Magyarország–Spanyolország

 

