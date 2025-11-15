Torna: Molnár és Mayer az összetett mesterfokú bajnok

Több hiányzó is akadt, hiszen például Mészáros Krisztofer a kiújuló bokasérülése miatt mégsem léphetett pódiumra „hazai pályán”, vagyis a győri klub versenyzőjeként a győri mesterfokú bajnokságon – és nem nevezett a versenyre a női vonal több sérültje, így Kovács Zsófia, Czifra Bettina Lili és Székely Zója sem.

Ez azért nem von le semmit sem Molnár Botond és Mayer Gréta szombati teljesítményéből, hiszen mindketten szépen tornáztak, és mindketten magabiztosan szerezték megy egyéni összetettben a mesterfokú bajnoki címet. A női versenyt a tragikusan fiatalon elhunyt tornász, Kanyó Éva emlékére rendezték meg.

„Boldog vagyok, mind a hat szeren jól dolgoztam – nyilatkozta Molnár Botond. – Vasárnap jönnek a szerenkénti döntők, magammal szemben az az elvárásom, hogy nem teljesíthetek rosszabbul, mint szombaton.”

„Minden szeren remekeltem, külön öröm számomra, hogy gerendán is én voltam a legjobb – erre a különleges alkalomra még inkább készültem, ezzel is méltó módon emlékezve Kanyó Évára, aki a gerendán lélegzetelállító gyakorlatokra volt képes” – mondta el Mayer Gréta.

Vasárnap a győri Audi Arénában 10.30-kor kezdődnek a szerenkénti döntők.

TORNA

MESTERFOKÚ BAJNOKSÁG, GYŐR

Egyéni összetett. Férfiak. Bajnok: Molnár Botond (Győri AC, edző: Pisák Tamás) 79.332, 2. Závory Szilárd (FTC-Telekom) 74.632, 3. Markó Levente Soma (KSI SE) 73.398

Nők. B: Mayer Gréta (DKSE, e: Trenka János) 50.532, 2. Szilágyi Nikolett (DEAC) 48.032, 3. Schermann Bianka (Veszprémi TC) 46.932