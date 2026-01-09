Nemzeti Sportrádió

Tízfős magyar csapat utazik a rövid pályás gyorskorcsolya Eb-re

2026.01.09. 18:36
Bánhidi Ákos (Fotó: Szabó Miklós)
Tízfős magyar csapat utazik a rövid pályás gyorskorcsolyázók jövő péntektől vasárnapig tartó Európa-bajnokságára.

Bánhidi Ákos ágazati igazgató az MTI-nek elárulta, az olimpiai kvótát szerzett férfi váltó tagjai közül Jászapáti Péter sérülés miatt kihagyja a hollandiai Tilburgban sorra kerülő kontinensviadalt, így Tiborcz Dániel, Nógrádi Bence és a dél-koreai születésű Moon Wonjun mellett két fiatal tehetség, Granasztói Ádám és Csizmadia Márk alkotja majd a stafétát.

A nőknél a két olimpiai induló, az egyaránt junior világbajnok Somodi Maja és Végi Diána Laura, továbbá Bácskai Sára Luca, Somogyi Barbara és az olimpiai tartalék Sziliczei-Német Rebeka indul az Eb-n, a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Kónya Zsófia betegség miatt maradt ki a keretből.

A brit vezetőedző, Nicholas Gooch elárulta, Jászapáti Péter már újra korizik az esése után, de még nincs kész a versenyzésre, ezért ő Magyarországon készül tovább az ötkarikás játékokra többek között a belga csapattal, amely nem indítja olimpiai résztvevőit Tilburgban.

Az egyéni indulókról a helyszínen dönt a szakmai stáb, ami bizonyos, hogy a férfiaknál 500 és 1000 méteren három, 1500-on két, míg a nőknél 500 és 1500 méteren három, 1000 méteren pedig két magyar versenyző állhat rajthoz.

A magyar csapat ugyan olimpiai főpróbaként tekint az Eb-re, de egyúttal folytatni is szeretné az éppen húsz éve, azaz 2006-ban kezdődött éremszerző sorozatát a kontinensviadalokon.

(MTI)

 

rövid pályás gyorskorcsolya rövid pályás gyorskorcsolya Eb Bánhidi Ákos
