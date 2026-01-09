Nemzeti Sportrádió

Spanyolországban edzősködik, de még legalább öt évig versenyezne a maratoni kajakos Boros Adrián

2026.01.09. 18:55
Fotó: Dömötör Csaba
Címkék
Czéllai-Vörös Zsófia maratoni kajak-kenu Boros Adrián
Feleségével Spanyolországba költözött, ott edzősködnek, de még legalább öt évig versenyezne Boros Adrián, az elmúlt évtized egyik legkiemelkedőbb magyar maratoni kajakosa.

A 35 éves sportoló a magyar szövetség honlapján megjelent interjúban elmesélte, hogy a szeptemberi, győri világbajnokság után nem sokkal feleségével, a hozzá hasonlóan világbajnok, tavaly visszavonult Czéllai-Vörös Zsófiával kaptak egy megkeresést Spanyolországból, amit el is fogadtak.

„Vigótól nem messze lakunk, Zsófi ifikkel és U23-asokkal, én pedig 9-10 éves gyerekekkel foglalkozom. Otthon mindent feladtunk, itt tervezzük most az életünket. Azt azért szeretném leszögezni, hogy továbbra is magyar színekben, győriként fogok versenyezni, de már csak a válogatókra, illetve a családi összejövetelekre megyünk haza. Mindketten spanyolul tanulunk, nagyon tetszik az itteni életforma, nem tudok negatívat mondani” – mondta.

Azzal kapcsolatban, hogy meddig tervezi még a pályafutását, Boros Adrián azt válaszolta, hogy bár néhány éve már edzősködik, szerinte öt év még bőven benne van, de akár több is.

A kajakos Győrben felnőtt karrierje 11. vb-érmét gyűjtötte be azzal, hogy párosban harmadik lett Erdélyi Tamással.

„Úgy gondolom, hogy együtt fogunk rajthoz állni idén is. Azt nem látom, hogy egyesben indulnék a válogatón, most a pároson van a fókusz. Hogy a főbb versenyeken kívül hol indulok még, az nem tisztázódott le teljesen, de például a Nelo Challenge versenyeire járunk havonta és tervben vannak egyéb spanyol viadalok is. Sok kérdőjel van még, de nem izgulok, már csak azért sem, mert ahol most vagyok, ott egész évben tudok evezni, így valószínűleg jó formában leszek idén is” – fogalmazott.

Czéllai-Vörös Zsófia maratoni kajak-kenu Boros Adrián
