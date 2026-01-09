Magyarország–Románia férfi kézilabda-mérkőzés

KÉZILABDA
FÉRFI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–ROMÁNIA
Győr, Audi Aréna.
Magyarország (meccskeret): Bartucz László, Palasics Kristóf (kapusok), Rodríguez Pedro, Szilágyi Benjámin, Ilics Zoran, Ónodi-Jánoskúti Máté, Fazekas Gergő, Hanusz Egon, Lukács Péter, Pergel Andrej, Bánhidi Bence, Rosta Miklós, Sipos Adrián, Papp Tamás, Bodó Richárd, Ligetvári Patrik, Szita Zoltán, Bóka Bendegúz, Krakovszki Bence (mezőnyjátékosok). Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Románia (meccskeret): Ionut Iancu, Mihai Popescu (kapusok), Ionut Nistor-Ionita, Sorin Grigore, Cristian Ghita, Adrian Stanescu, Daniel Stanciuc, Robert Militaru, Nagy Róbert, Szász András, Calin Dedu, Tudor Botea, Gabriel Cumpanici, Dan Emil Racotea, Razvan Trif, Andrei Buzle, Denis Veres, Alexandru Andrei (mezőnyjátékosok). Szövetségi kapitány: George Buricea
