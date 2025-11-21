Nemzeti Sportrádió

Siketlimpia: döntőt érő magyar szereplések Tokióban

2025.11.21. 14:41
Máthé Gábor már a legjobb négy között (Fotó: Magyar Hallássérültek Sportszövetsége)
Címkék
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége magyarok siketlimpia
Bár érmet nem nyertek, több számban is döntőbe, illetve elődöntőbe jutottak a magyarok a Tokióban zajló, szerdáig tartó 25. siketlimpián.

A Magyar Hallássérültek Sportszövetsége tájékoztatása alapján a pénteki, hetedik versenynapon a teniszező Máthé Gábor elődöntőbe került belga ellenfelének legyőzésével, de mivel a döntő mellett rendeznek bronzmérkőzést is, azért még nem biztos a dobogós helyezése.

Gál Nikolett – aki korábban 100 méter gáton győzött – távolugrásban fináléba került, míg 200 méteres síkfutásban – akárcsak Tass Máté – elődöntős. A tájfutók hosszútávú viadalán Szűcs Nikolett hetedik, Mihályi Ferenc pedig a nyolcadik lett.

Az úszó Boros Tamara 100 és 1500 méter gyorson is döntőbe jutott.

A Mattyasovszky Mikes, Rác Kevi Tamás strandröplabda páros a kilencedik lett, miután a nyolcaddöntőben kikapott a csehektől.

A magyarok eddig hat dobogós helyet szereztek.

 

