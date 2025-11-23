Siketlimpia: az úszó Boros Tamara ezüstérmes 400 vegyesben

A Magyar Hallássérültek Sportszövetségének vasárnapi sajtóközleménye szerint Boros Tamara a harmadik érmét szerezte Japánban, és az ő nevéhez fűződik a magyar küldöttség tizedik dobogós helyezése is.

Zsilinszki Orsolya 200 méter pillangón a tizedik helyen zárt.

A Bojtor Szabolcs, Boros Imre, Mihályi Ferenc összetételű férfi váltó bronzérmet nyert tájékozódási futásban.



A sportlövő Oskolás Imre a 25 méter pisztoly 30+30 alapversenyéből a negyedik helyen jutott a döntőbe, ahol végül a hetedik helyen végzett.

A férfi tenisztorna elődöntőjében Máthé Gábor 6:2, 6:3-ra legyőzte a szlovén Marino Keglt.



A siketlimpia az olimpia után a második legrégebbi ilyen jellegű nemzetközi sportesemény, 1924-ben, Párizsban rendezték az elsőt, akkor alakult meg a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága is (ICSD). A hallássérült sportolók részvételének alapfeltétele az 55 decibeles, vagy ennél nagyobb mértékű hallásveszteség. Magyarország 25 sportolóval vesz részt a mostani siketlimpián és tíz sportágban érdekelt. A viadalon 78 ország mintegy 2700 sportolója szerepel.