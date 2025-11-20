Nemzeti Sportrádió

Siketlimpia: újabb három magyar érem Tokióban

2025.11.20. 11:24
Mihályi Ferenc (Fotó: Facebook/Magyar Hallássérültek Sportszövetsége)
Újabb három érmet szereztek a magyar sportolók a Tokióban zajló, szerdáig tartó 25. siketlimpián: a tájfutó Mihályi Ferenc és az úszó Boros Tamara a második, a sportlövő Biatovszki Mira a harmadik helyen zárt.

A Magyar Hallássérültek Sportszövetségének tájékoztatása alapján a csütörtöki, hatodik versenynapon a tájfutó Mihályi Ferenc a középtávon második helyen zárt, míg a Mihályi Ferenc, Bojtor Szabolcs, Boros Imre összeállítású csapat negyedik lett. Bojtor az ötödik, Boros a 16. helyen végzett. A nőknél Szűcs Nikolett újoncként a negyedik pozíciót szerezte meg.

A sportlövő Biatovszki Mira úgy harcolta ki a bronzérmet, hogy az 50 méter fekvő, 60 lövéses alapversenyben egyéni csúcsát megközelítő teljesítménnyel még negyedik volt, így bejutott a döntőbe, és ott még tudott javítani. A csapat ötödik lett. Biatovszki egymást követő ötödik siketlimpiáján végzett dobogós helyen.

Úszásban a 15 éves Boros Tamara, a magyar csapat legfiatalabb tagja 200 méter vegyesen ezüstérmet szerzett, míg 400 méter gyorson hatodikként csapott a célba.

A mieink a csütörtöki három éremmel immár hat dobogós helynél járnak: korábban az atléta Gál Nikolett 100 méter gáton győzött, a cselgáncsozók 81 kilogrammos súlycsoportjában Ötvös Patrik másodikként zárt, míg a tájfutóknál a sprint vegyes váltó – Szűcs Nikolett, Boros Imre, Bojtor Szabolcs és Szabó Nóra – a harmadik helyen végzett.

A siketlimpia az olimpia után a második legrégebbi ilyen jellegű nemzetközi sportesemény, 1924-ben, Párizsban rendezték az elsőt, akkor alakult meg a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága is (ICSD). A hallássérült sportolók részvételének alapfeltétele az 55 decibeles, vagy ennél nagyobb mértékű hallásveszteség. Magyarország 25 sportolóval vesz részt a mostani siketlimpián és tíz sportágban érdekelt. A viadalon 78 ország mintegy 2700 sportolója szerepel.

 

