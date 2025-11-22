Nemzeti Sportrádió

Siketlimpia: újabb magyar érmek Tokióban

2025.11.22. 11:51
Fotó: facebook.com/magyarsiketek.sportszovetsege
Újabb két bronzérmet szerzett a magyar küldöttség a Tokióban zajló, szerdáig tartó 25. siketlimpián: a szombati versenynapon a sportlövő Biatovszki Mira és az úszó Boros Tamara lett harmadik.

 

A Magyar Hallássérültek Sportszövetsége közösségi oldalának beszámolója alapján Biatovszki – aki korábban 50 méter fekvőben is bronzérmet szerzett – ezúttal az 50 méter összetett puska számban szerezte meg a harmadik helyet. A magyar sportoló egymást követő ötödik siketlimpiáján végzett dobogós helyen. Úszásban a 15 éves Boros Tamara, a magyar csapat legfiatalabb tagja azok után, hogy korábban 200 méter vegyesen ezüstérmesként zárt, szombaton három döntőben volt érdekelt. A legjobban az 1500 méter gyors sikerült neki, az egyéni csúcsán 18 másodpercet (!) javítva harmadikként csapott a célba. Száz gyorson hatodik, 50 méter háton hetedik lett. 

A mieink a szombati két éremmel immár nyolc dobogós helynél járnak Tokióban: korábban az atléta Gál Nikolett 100 méter gáton győzött, a cselgáncsozó Ötvös Patrik (81 kg), a tájfutó Mihályi Ferenc középtávon és Boros 200 méter vegyesen másodikként zárt, míg a tájfutóknál a sprint vegyes váltó – Szűcs Nikolett, Boros Imre, Bojtor Szabolcs és Szabó Nóra –, valamint Biatovszki 50 méter fekvőben a harmadik helyen végzett. 

A siketlimpia az olimpia után a második legrégebbi ilyen jellegű nemzetközi sportesemény, 1924-ben, Párizsban rendezték az elsőt, akkor alakult meg a Siketek Nemzetközi Sportbizottsága is (ICSD). A hallássérült sportolók részvételének alapfeltétele az 55 decibeles, vagy ennél nagyobb mértékű hallásveszteség. Magyarország 25 sportolóval vesz részt a mostani siketlimpián és tíz sportágban érdekelt. A viadalon 78 ország mintegy 2700 sportolója szerepel.

 

