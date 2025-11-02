Nemzeti Sportrádió

Sakk világkupa: Gledura és Kántor is továbbjutott

2025.11.02. 17:31
Gledura Benjamin (Fotó: Koncz Márton)
Az első fordulóban érdekelt mindkét magyar sakkozó, Gledura Benjamin és Kántor Gergely is megnyerte a párharcát az indiai Goában zajló sakk világkupán.

Gledura Benjamin a szombaton világossal aratott győzelmét követően vasárnap sötéttel is könnyedén felülmúlta a tunéziai Zubaier Amdunit, aki ezúttal már a huszadik lépést követően feladta a partit. A 26 éves magyar válogatott játékos következő ellenfele már sokkal nehezebb feladat lesz az egyiptomi Basszem Amin személyében.

Kántor Gergely egy nappal korábbi sikere után szintén sötéttel kiegyenlített csatát vívott a kanadai Shawn Rodrigue-Lemieux-vel, a felek végül 51 lépést követően döntetlenben állapodtak meg, így a magyar nagymester 1.5:0.5-re megnyerte a párharcot, a következő körben pedig a kilencedik helyen kiemelt azeri Shakhriyar Mamedyarov vár rá.

A legjobb 128 között bekapcsolódó Rapport Richárd első ellenfelének kiléte csak hétfőn derül ki, míg Lékó Péter az ausztrál Bobby Cheng ellen ül asztalhoz keddtől.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó méri össze a tudását nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább. A világranglista első ötven játékosa – köztük Rapport Richárd és Lékó Péter – erőnyerő volt az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnokjelöltek 2026-os tornáján.

 

