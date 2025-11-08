Nemzeti Sportrádió

Vívás: Battai Sugár ezüstérmes az algíri vk-viadalon

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2025.11.08. 18:28
Battai Sugár magabiztosan menetelt a döntőig (Fotó: Török Attila, archív)
Egész nap meggyőző formát mutatott, s bár a finálét elveszítette, remekül indította a szezont Battai Sugár Katinka, aki a női kardozók algíri világkupaversenyén szerzett ezüstérmet.

Hat női kardozónk nevezett a szezont elindító algíri világkupaversenyre, s az első kört annak ellenére százszázalékos mérleggel hozták a mieink, hogy elbúcsúztunk Pusztai Lizától – ő ugyanis Szűcs Lucával szemben állt fel a pástra, ezúttal utóbbi bizonyult jobbnak. 

Aztán a 32 között Szűcs egy tussal kikapott, Battai Sugár Katinka, Spiesz Anna, Katona Renáta és Keszei Kira viszont második asszóját is megnyerte, így a nyolcaddöntőnek négy magyar vághatott neki. Itt jött egy újabb magyar–magyar csörte, s az kiélezett csatát is hozott, végül Battai nyert Spiesz Anna ellen, és kikapott Katona, valamint Keszei is. 

Battai viszont menetelt előre, tette mindezt a tőle megszokott higgadt, nyugodt, okos vívással. 

Nem remegett meg a keze a legélesebb szituációkban sem, pedig ilyenben volt része, hiszen előbb a negyeddöntőt, majd az elődöntőt is egy tussal nyerte – a döntőt meg elveszítette… 

Köszönhető ez a hajrában „jelentkező” kisebb rövidzárlatnak, ám a vereség ellenére sem szomorkodhat Dávid László tanítványa, hiszen kifejezetten jól indította a szezont a debreceni kardozó – jöhet a folytatás!

Először rögvest vasárnap, a csapatversenyen. 

VILÁGKUPAVERSENY, ALGÍR
Kard, egyéni
Férfiak
A 32 közé jutásért: Rabb–Dreossi (olasz) 15:12, Horváth G.–Yildirim (török) 15:11, Pianfetti (francia)–Tóth B. 15:12
A 16 közé jutásért: Ajmuratov (üzbég)–Rabb 15:14, Schlaffer (német)–Horváth G. 15:13
Döntő: C. Heathcock (amerikai)–Ferjani (török) 
Végeredmény: 1. Colin Heathcock, 2. Ferjani, 3. O Szang Uk (dél-koreai) és S. Patrice (francia), …20. Rabb Krisztián, …32. Horváth Gergő, …51. Tóth Bertalan
Nők
A 32 közé jutásért: Battai–Sokorova (orosz) 15:2, Spiesz–Fusetti (olasz) 15:8, Katona–Wojcik (lengyel) 15:9, Keszei–Navarro (spanyol) 15:13, Szűcs–Pusztai 15:9
A 16 közé jutásért: Battai–Berder (francia) 15:10, Spiesz–Cieslar (lengyel) 15:10, Katona–M. Apithy (francia) 15:6, Keszei–Szano (japán) 15:13, Szeo Dzsi Jeon (dél-koreai)–Szűcs 15:14
Nyolcaddöntő: Battai–Spiesz 15:13, Martin-Portugues (spanyol)–Keszei 15:12, Nyikityina (orosz)–Katona 15:14
Negyeddöntő: Battai–Georgiadou (görög) 15:14
Elődöntő: Battai–Ilieva (bolgár) 15:14
Döntő: Dzseon Ha Joung (dél-koreai)–Battai 15:12
Végeredmény: 1. Dzseon Ha Joung, 2. Battai Sugár Katinka, 3. Ilieva és Mikhajlova (orosz), …10. Katona Renáta, …14. Spiesz Anna, …16. Keszei Kira, …20. Szűcs Luca, …53. Pusztai Liza

 

