Nemzeti Sportrádió

Sakk-vk: Rapport továbbjutott, Gledura kiesett

Vágólapra másolva!
2025.11.09. 13:42
null
Továbbjutott Rapport Richárd (Fotó: Getty Images)
Címkék
Goa sakk sakkvilágkupa Rapport Richárd Gledura Benjámin
Rapport Richárd továbbjutott, míg Gledura Benjamin kiesett az indiai Goában zajló sakkvilágkupa harmadik fordulójának rájátszásában.

Rapport (2724) korábban döntetlennel kezdett a törökök 14 éves tehetségével, Yagiz Kaan Erdogmusszal (2651) és a párharc második napján sötéttel is remizett vetélytársával, akárcsak Gledura (2643) a hetedik helyen kiemelt kínai Vej Jivel (2754).

Így aztán mindkét csatában a vasárnapi, rövidített idejű partik döntöttek, amikben Rapport elsőre sötéttel nyert, majd világossal remizett, míg Gledura sötéttel előbb kikapott, világossal pedig döntetlenre végzett, ami esetében nem volt elég a továbbjutáshoz.

Lékó Péter (2666 Élő-pont) már szombaton biztosította a helyét a 32 között, mivel világossal és sötéttel is legyőzte az osztrák színekben versenyző Kirill Alekseenkót (2679).

A nyolcaddöntőbe jutásért Rapport indiai vagy amerikai sakkozóval találkozik, míg Lékóra a második helyen kiemelt indiai Arjun Erigaisi (2773) vár.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább.

A világranglista első ötven játékosa – köztük Rapport és Lékó – erőnyerő volt az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)
3. forduló (a 32 közé jutásért) 
Yagiz Kaan Erdogmus (török)–Rapport Richárd 0.5:1.5
Továbbjutó: Rapport 2.5:1.5-es összesítéssel
Vej Ji (kínai)–Gledura Benjamin 1.5:0.5
Továbbjutó: Vej Ji 2.5:1.5-es összesítéssel

Korábban
Kirill Alekseenko (osztrák, 2679)–Lékó Péter (2666) 0:1
Továbbjutó: Lékó 2:0-s összesítéssel

 

Goa sakk sakkvilágkupa Rapport Richárd Gledura Benjámin
Legfrissebb hírek

Negyven éve ért véget Garri Kaszparov és Anatolij Karpov klasszikus sakkcsatája

Népsport
2 órája

Sakk: Palczert Mátyás ötödik a korosztályos Eb U18-as mezőnyében

Utánpótlássport
21 órája

Lékó Péter bejutott a 32 közé a sakkvilágkupán

Egyéb egyéni
23 órája

Lékó Péter győzött a sakkvilágkupa 3. fordulójában

Egyéb egyéni
2025.11.07. 15:45

Kántor nagyot küzdött, de kiesett a sakkvilágkupán

Egyéb egyéni
2025.11.06. 12:28

Rapport, Lékó és Gledura is bejutott a harmadik körbe a sakkvilágkupán

Egyéb egyéni
2025.11.05. 14:52

Rapport győzelemmel, Lékó remivel kezdte meg szereplését a világkupán

Egyéb egyéni
2025.11.04. 15:45

Sakk: Rapport, Lékó és Gledura is javított helyezésén a világranglistán

Egyéb egyéni
2025.11.03. 18:29
Ezek is érdekelhetik