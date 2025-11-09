Sakk-vk: Rapport továbbjutott, Gledura kiesett

Rapport (2724) korábban döntetlennel kezdett a törökök 14 éves tehetségével, Yagiz Kaan Erdogmusszal (2651) és a párharc második napján sötéttel is remizett vetélytársával, akárcsak Gledura (2643) a hetedik helyen kiemelt kínai Vej Jivel (2754).

Így aztán mindkét csatában a vasárnapi, rövidített idejű partik döntöttek, amikben Rapport elsőre sötéttel nyert, majd világossal remizett, míg Gledura sötéttel előbb kikapott, világossal pedig döntetlenre végzett, ami esetében nem volt elég a továbbjutáshoz.

Lékó Péter (2666 Élő-pont) már szombaton biztosította a helyét a 32 között, mivel világossal és sötéttel is legyőzte az osztrák színekben versenyző Kirill Alekseenkót (2679).

A nyolcaddöntőbe jutásért Rapport indiai vagy amerikai sakkozóval találkozik, míg Lékóra a második helyen kiemelt indiai Arjun Erigaisi (2773) vár.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább.

A világranglista első ötven játékosa – köztük Rapport és Lékó – erőnyerő volt az első körben. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)

3. forduló (a 32 közé jutásért)

Yagiz Kaan Erdogmus (török)–Rapport Richárd 0.5:1.5

Továbbjutó: Rapport 2.5:1.5-es összesítéssel

Vej Ji (kínai)–Gledura Benjamin 1.5:0.5

Továbbjutó: Vej Ji 2.5:1.5-es összesítéssel

Korábban

Kirill Alekseenko (osztrák, 2679)–Lékó Péter (2666) 0:1

Továbbjutó: Lékó 2:0-s összesítéssel