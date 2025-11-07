Lékó Péter győzött a sakkvilágkupa 3. fordulójában
Lékó Péter remek győzelmet aratott. A 46 éves nagymester világossal pozíciós harcban kerekedett felül Kirill Alekseenkón. Az orosz születésű (Alekszejenko), de már osztrák színekben versenyző sakkozó a világranglistán is előrébb áll, így még értékesebb volt ez a siker.
Az utóbbi hónapokban nagyszerű formában játszó Rapport Richárd remizett a török tehetség Yagiz Kaan Erdogmusszal. Gledura Benjámin értékes döntetlent ért el a kínai Vej Ji ellen, de a második meccsen sötéttel kell kivívnia a továbbjutást vagy a rájátszást.
A 3. forduló visszavágóit szombaton játsszák.
A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.
SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)
3. forduló (a 32 közé jutásért)
1. játszma
Rapport Richárd (2724)–Yagiz Kaan Erdogmus (török, 2651) döntetlen
Lékó Péter (2666)–Kirill Alekseenko (osztrák, 2679) 1:0
Gledura Benjámin (2643)–Vej Ji (kínai, 2754) döntetlen