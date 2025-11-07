Nemzeti Sportrádió

Lékó Péter győzött a sakkvilágkupa 3. fordulójában

2025.11.07. 15:45
Lékó Péter (Fotó: Facebook/FIDE)
Goa sakk sakkvilágkupa Rapport Richárd Lékó Péter Gledura Benjámin
Lékó Péter megnyerte az első játszmát a Goában zajló sakkvilágkupa 3. körében a 32 közé jutásért. Rapport Richárd és Gledura Benjámin is döntetlennel kezdte meg a párharcát.

 

Lékó Péter remek győzelmet aratott. A 46 éves nagymester világossal pozíciós harcban kerekedett felül Kirill Alekseenkón. Az orosz születésű (Alekszejenko), de már osztrák színekben versenyző sakkozó a világranglistán is előrébb áll, így még értékesebb volt ez a siker.

Az utóbbi hónapokban nagyszerű formában játszó Rapport Richárd remizett a török tehetség Yagiz Kaan Erdogmusszal. Gledura Benjámin értékes döntetlent ért el a kínai Vej Ji ellen, de a második meccsen sötéttel kell kivívnia a továbbjutást vagy a rájátszást.

A 3. forduló visszavágóit szombaton játsszák.

A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)
3. forduló (a 32 közé jutásért)
1. játszma
Rapport Richárd (2724)–Yagiz Kaan Erdogmus (török, 2651) döntetlen
Lékó Péter (2666)–Kirill Alekseenko (osztrák, 2679) 1:0
Gledura Benjámin (2643)–Vej Ji (kínai, 2754) döntetlen

 

