Lékó Péter győzött a sakkvilágkupa 3. fordulójában

Lékó Péter remek győzelmet aratott. A 46 éves nagymester világossal pozíciós harcban kerekedett felül Kirill Alekseenkón. Az orosz születésű (Alekszejenko), de már osztrák színekben versenyző sakkozó a világranglistán is előrébb áll, így még értékesebb volt ez a siker.

Az utóbbi hónapokban nagyszerű formában játszó Rapport Richárd remizett a török tehetség Yagiz Kaan Erdogmusszal. Gledura Benjámin értékes döntetlent ért el a kínai Vej Ji ellen, de a második meccsen sötéttel kell kivívnia a továbbjutást vagy a rájátszást.

A 3. forduló visszavágóit szombaton játsszák.

A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)

3. forduló (a 32 közé jutásért)

1. játszma

Rapport Richárd (2724)–Yagiz Kaan Erdogmus (török, 2651) döntetlen

Lékó Péter (2666)–Kirill Alekseenko (osztrák, 2679) 1:0

Gledura Benjámin (2643)–Vej Ji (kínai, 2754) döntetlen