Sakkvilágranglista: Rapport, Lékó és Gledura is előbbre lépett

A nemzetközi szövetség (FIDE) honlapján közzétett decemberi rangsorban Lékó, aki novemberben az 55. volt, a 44. helyet foglalja el 2676 ponttal, s ugyancsak jelentősen javított a 2656 pontos Gledura, aki a 75. pozícióból ugrott előre a 62.-be.

Rontott ugyanakkor az első számú magyar női sakkozó, a 18 éves Gaál Zsóka, aki 2374 pontjával a felnőtt nőknél a 61. helyről a 67.-re esett vissza, míg korosztályában, a lányok mezőnyében a nyolcadikról a kilencedik helyre került. Rajta kívül még egy magyar található a 100-as listán: a 2347 pontos Gara Tícia a 97.

A friss rangsorban a lányoknál további egy magyar szerepel a legjobbak között: a legutóbb 71. Karácsonyi Kata 2208 pontjával most a 76. A junior fiúknál nincs magyar sakkozó az első százban.