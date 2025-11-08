Nemzeti Sportrádió

Lékó Péter bejutott a 32 közé a sakkvilágkupán

2025.11.08. 15:33
Lékó Péter remek formában játszik (Fotó: Facebook/FIDE/Michal Walusza)
Lékó Péter remek játékkal bejutott a legjobb 32 közé az indiai Goában zajló sakkvilágkupán. A 46 éves magyar nagymester a visszavágón is legyőzte az osztrák Kirill Alekseenkót. Rapport Richárd és Gledura Benjámin a rájátszásban vívhatja ki a továbbjutást.

 

Lékó Péter a legszebb napjaira emlékeztető formában kezdett el játszani. A 46 éves magyar nagymester a pénteki első, majd a szombati második partiban is legyőzte az orosz, de osztrák színekben versenyző Kirill Alekseenkót, így 2:0-s összesítésel jutott be a legjobb 32 közé. A következő körben az eddigi teljesítményével 13 Élő-pontot gyűjtő Lékó ellenfele a világraglista hatodikja az indiai Arjun Erigaisi lesz.

Rapport Richárd és Gledura Benjámin is 1:1-re végzett összesítésben, így ők a vasárnapi rapid partikkal vívhatják ki a továbbjutást. Ez Gledura esetében bravúr, hiszen ő a világranglista-11. kínai Vej Jival meccsel.

A 3. forduló rájátszására vasárnap kerül sor.

A 206 résztvevővel megkezdődött viadal első három helyezettje jogot kap a részvételre a világbajnokjelöltek tornáján.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)
3. forduló (a 32 közé jutásért)
2. játszma
Kirill Alekseenko (osztrák, 2679)–Lékó Péter (2666) 0:1
Továbbjutó: Lékó 2:0-s összesítéssel
Yagiz Kaan Erdogmus (török, 2651)–Rapport Richárd (2724) döntetlen
Állás: 1:1
Vej Ji (kínai, 2754)–Gledura Benjámin (2643) döntetlen
Állás: 1:1

 

