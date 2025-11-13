Nemzeti Sportrádió

Sakk: Rapport Richárd és Lékó Péter is kiesett a világkupán

2025.11.13. 12:58
Rapport Richárd (Fotó: Koncz Márton)
Rapport Richárd és Lékó Péter is kiesett az indiai Goában zajló sakkvilágkupa negyedik fordulójában.

A nyolcaddöntőbe jutásért zajló szakaszban Rapport Richárd (2724 Élő-pont) az amerikai Sam Shanklanddel (2654) kétszer remizett, majd csütörtökön mindkét rapid partit elvesztette.

Hasonlóképpen járt Lékó Péter (2666) a második helyen kiemelt hazai Arjun Erigaisivel (2773). A klasszikus idejű játszmákban elért két döntetlen után a rájátszásban indiai ellenfele mindkét rapid meccsen jobbnak bizonyult a vb honlapja szerint.

A kétmillió dollár (668 millió forint) összdíjazású világkupán 206 sakkozó indult nyolcfordulós, egyenes kieséses rendszerben, amelyben minden párharc két klasszikus játszmából áll. Döntetlen esetén a felek rájátszásban, rövidített játékidejű partikban döntik el, ki jut tovább. A november 26-án záruló viadal a sakkvilágbajnoki versenysorozat egyik kvalifikációs állomása, ugyanis az első három helyezett asztalhoz ülhet majd a világbajnok-jelöltek 2026-os tornáján.

SAKK
VILÁGKUPA, 4. FORDULÓ, RÁJÁTSZÁS
Rapport Richárd–Sam Shankland (amerikai) 0–1, 0–1 – továbbjutott: Shankland 3–1-gyel
Arjun Erigaisi (indiai)–Lékó Péter 1–0, 1–0 – tj.: Erigaisi, 3–1-gyel

