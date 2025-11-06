Kántor nagyot küzdött, de kiesett a sakkvilágkupán

Mivel a két klasszikus játszma Kántor és a sokkal esélyesebb Mamedyarov között nagy meglepetésre 1:1-gyel ért véget, rövidített játékidejű partikkal döntötték el a továbbjutást. Ebben két olyan játszmát váltottak, amelyben mind a ketten 15 percet kaptak, lépésenként tíz másodperc jóváírással. Az első játszmában Kántor vezethette a világos bábukat, de vereség lett a vége. A másodikban az azeri nagymester simán visszaverte a kényszerűségből kockáztató magyar játékos kezdeményezését, ezt a partit is megnyerte, így összesítésben 3:1-gyel Mamedyarov jutott tovább.

A pénteken kezdődő harmadik körben, vagyis a legjobb 32 közé jutásért, Rapport Richárd a 14 éves török csodagyerekkel, Yagiz Kaan Erdogmusszal játszik, Lékó Péter az orosz születésű, de már osztrák színekben versenyző Kirill Alekseenkóval meccsel, míg Gledura Benjámin ellenfele a világranglista 11. helyezettje, a kínai Vej Ji lesz.

SAKK, VILÁGKUPA, GOA (India)

2. forduló (a 64 közé jutásért)

Rájátszás

Kántor Gergely (2559)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2742) 0:2

Továbbjutó: Mamedyarov 3:1-es összesítéssel.

Korábban

2. játszma

Kántor Gergely (2559)–Shakhriyar Mamedyarov (azeri, 2742) 1:0

Összesítésben: 1:1

Rapport Richárd (2724)–Luis Paulo Supi (brazil, 2575) 1:0

Továbbjutó: Rapport 2:0-s összesítéssel.

Lékó Péter (2666)–Bobby Cheng (ausztrál, 2596) 1:0

Továbbjutó: Lékó 1.5:0.5-tel.

Gledura Benjámin (2643)–Amin Basszem (egyiptomi, 2629) 1:0

Továbbjutó: Gledura 1.5:0.5-tel.