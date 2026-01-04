A dartitis után csak magáért küzd – Gian van Veen-portré

A dartsosoknál létezik egy pszichés rendellenesség, amit a dartitis nevet kapta, magyarul kézakadásnak szokták nevezni. Lényege, hogy dobáshoz készülve a lendülő kéz hirtelen megáll, és a játékosnak az egész dobófolyamatot meg kell ismételnie, akár többször is. A korábban több ezerszer, milliószor végrehajtott mozdulatok már nem jönnek olyan könnyen. Olykor a legnagyobbak is szenvedtek ettől, így az ötszörös BDO-világbajnok legenda, Eric Bristow, vagy a közelmúlt klasszisai közül Glen Durrant. Akadt olyan is, aki nem igazán jött ki a gödörből, és elhatározta, hogy inkább megtanul dobni a másik kezével.

Gian van Veennek ezzel a kihívással kellett szembenéznie pár évvel ezelőtt. Az ő történetének segítségével képet kaphatunk arról, hogy a dartitis közben mit él át versenyző, és hogyan lehet leküzdeni ezt a rendkívül kellemetlen problémát. Ez a harc volt Van Veen eddigi sikeres karrierjének kulcsa, persze a tehetsége mellett. „Sokat tanultam magamról – idézi a Guardian Van Veent. – Rájössz, hogy mentálisan mennyire kemény sport a darts. Ha folyamatosan veszítesz, mindent kétségbe vonsz. Azt, hogy hogyan tartod a nyilat, a súlyát, a hegyét, és ha ez belemászik a fejedbe, akkor kialakul egyfajta hógolyóeffektus. Onnantól nem tudod, hogyan kell jól megfogni a nyilat.”

Példák a dartitisre:

Az amúgy kissé színtévesztő Van Veen még tinédzserként megtapasztalta ezt. Fiatalként jöttek a kezdeti sikerek, de 16 éves korában az igazi győzelmek elapadtak. A nagy pillanatoknál a nyomás alatt a dobásai gyakran besültek, és a kétely kezdett egyre nagyobb teret kapni, volt, hogy elsírta magát. „Egyszerűen féltem a vereségtől. Féltem attól, hogy az emberek mit gondolnak majd rólam, mi történik, ha kikapok. Mit gondolnak a szüleim? Ekkor kezdődött az egész. A dartitis félelem a vereségtől. Azért történhetett meg, mert nem voltam magabiztos, sem a dartsban, sem a magánéletemben.”

„Amikor elkezdtem dartsozni, az első néhány évben túl sokat gondolkodtam. Mi van, ha kihagyom a duplát? Hogyan hat ez a világranglistára? A dartsot körülvevő dolgok miatt – a versenynaptár, a közösségi média, a bemutatótornák – megfontoltnak kell lenned, különben kifárasztod magad.” Szintén a gondolatai közé férkőzött egy-egy vereség után, hogy már megint elpazarolta az őt támogató szülei pénzét.

Mi volt a megoldás erre a helyzetre? Egy egyszerű felismerés vezette ki a válságból: önmagáért játszik, nem a pénzért, nem a figyelemért, nem mások szimpátiájáért. „Nem kell mások miatt jól teljesítened. Sok játékos kap üzeneteket azoktól, akik veszítettek néhány fontot egy fogadáson. Igen, én meg egy több ezer fontot érő meccset veszítettem el. Ez az, amit a leginkább megtanultam. Ezért nem engedem, hogy a negatív megjegyzések befolyásoljanak.”

Van Veennél még manapság is megfigyelhető, hogy egy-egy fontos pillanat előtt kiáll a dobásból, lenget párat a kezével, mielőtt újra odamenne a dobóhelyre, de ez a procedúra is segít neki a koncentrálásban.

Gian van Veen munka közben 2023-ban

Dartitis így vagy úgy, nagyon kevesen engedhetik meg maguknak, hogy minden idejüket a sportágra áldozzák. Még a klasszisok közül is többen dolgoznak, és csak kiemelkedő eredmények egész sora után döntenek úgy, hogy teljes mértékben a dartsra koncentrálnak. Bármennyire is emelkednek a pénzdíjak, nagy részüket be kell fizetni adó címén, fizetni kell a szállást, utazást, étkezést, mindent, ami ezzel jár. A szponzorok juttatásai segítenek ugyan, de így is csak az elit engedheti meg magának, hogy profiként versenyezzen. Ezért Gian van Veenek is jó ideig dolgoznia kellett a dartsedzések mellett. Például egy logisztikai cégnél, ahol teherszállító repülőgépek rakterét értékesítette. Repülőmérnökként végzett, ami már csak azért is különleges, mert a dartsjátékosokra nem igazán jellemző, hogy diplomájuk legyen. A repülőterek világa közel állt hozzá, de például eszébe sem jutott, hogy pilótának képezze magát. Már csak azért sem, mert nagyra nőtt, 188 centiméterre, ami ebben az esetben inkább hátrány.

Barátnőjével, Kyana Frauenfelderrel már hat éve alkot párt (Fotó: Instagram / kyanafrauenfelder)

Szerencsére szépen lassan beindult a dartskarrierje, noha nem gondolta, hogy eljuthat azokba a magasságokba, mint gyerekkorának hősei. „Még csak nem is álmodtam ilyesmiről, amikor gyerek voltam, a holland hősök érinthetetlennek tűntek. Különösen hollandként mindig az ötszörös világbajnok Raymond van Barneveldre vagy később a háromszoros vb-első Michael van Gerwenre néztél fel. Azt gondoltam, hogy Michael örökké az első számú játékos marad. A célom az volt, hogy én legyek mögötte a második, sohasem gondoltam arra, hogy megelőzhetem.”

Először 2022-ben kísérelte meg megszerezni a Tour-kártyát, amely feljogosít a PDC ProTour-versenyeken való automatikus részvételre. Bár akkor ez nem sikerült, még abban az esztendőben Barnsley-ban egészen a döntőig jutott a Players Championship-sorozat 29. tornáján, és csak ott kapott ki Gerwyn Price-tól. Karrierje 2023-ban indult be igazán, végre megkapta a Tour-kártyát. Az ifjúsági világbajnokságon a döntőig jutott – Luke Littler győzte le –, elődöntős volt az Európa-bajnokságon. Közben a PDC Development Touron hat tornát is megnyert. 2024-ben győzött az ifi-vb-n, a European Touron és a Players Championship-tornákon is egyre jobb eredményeket ért el. A Hungarian Darts Trophyn is eljutott a döntőig. Egyre nehezebb ellenfele lett a világ legjobbjainak.

A 2025-ös esztendő pedig pályafutása legjobb éve lett. Megvédte a címét az ifjúsági világbajnokságon, ami mindössze másodszor fordult elő, erre csak a belga Dimitri Van den Bergh volt képes korábban. Megnyerte az Európa-bajnokságot, a döntőben Luke Humphriest legyőzve. Ez utóbbi diadal egészen drámai volt. A győzelemhez 11 leget kellett nyerni. Van Veen 10–9-re vezetett, amikor két meccsnyilat is kihagyott, a korábbi világbajnok egyenlített. Jöhetett a döntő leg, amelyben az angol dobhatott a győzelemért, ám ő is hibázott. Van Veen kihasználta a lehetőséget, kiszállt 100 pontról. Gian van Veen Európa-bajnok! „Amikor bedobtam a dupla tizenhatot, lesétáltam a színpadról a barátnőmhöz, és a karjaiba omlottam. Mondtam neki, hogy ez az, amiről annyi éven át álmodtam, ez az, amiért dartsozni kezdtem. Az ilyen pillanatokért.”

Az Eb-döntő utolsó legje:

GIAN VAN VEEN WINS THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP 🏆



It's incredible from Gian van Veen... 🙌



What nerve from the young man as he beats Luke Humphries 11-10 to win the 2025 Machineseeker European Championship! pic.twitter.com/Xkl6vCNGuv — PDC Darts (@OfficialPDC) October 26, 2025

Elődöntős volt Hollandiával a csapat-világbajnokságon, negyeddöntőbe jutott a vb után egyik legrangosabbnak számító tornán, a World Matchplayen, és szintén a nyolcig ment a UK Openen, jelezvén, hogy egyre jobban betör a legjobbak közé. Tornát nyert Leicesterben, további döntős, elődöntős helyezései voltak a kisebb versenyeken. Olyannyira formába lendült, hogy a 2026-os világbajnokság előtt Luke Littler egyik legfőbb kihívójaként számoltak vele a fogadási irodák is.

A mostani vb-n – aminek a nevét szokás szerint a döntő éve adja, noha a meccsek többségét még az előző esztendőben rendezik meg – megállíthatatlannak tűnt. Legyőzte Cristo Reyest, Alan Soutart, Madars Razmát, Charlie Manbyt. A negyeddöntőben óriási meglepetésre Luke Humphriest is. Nem a győzelem ténye volt igazán meglepő, hanem az, hogy kiütéssel, 5:1-re verte meg az angolt. Az elődöntőben a kétszeres világbajnok skót legenda, Gary Anderson is meghajolt előtte (6:3).

Azonban hiába a lendületes, magas szintű játék, a döntőben az érinthetetlen címvédő, Luke Littler ellen nem volt esélye, még úgy sem, hogy megnyerte az első szettet. A 18 éves, már most korszakos klasszisnak számító Littler simán legyőzte 7:1-re, tisztázva az erőviszonyokat.