Preil Vivien tizedik a beach sprint vb első időfutamában

2025.11.06. 13:44
Fotó: Magyar Evezős Szövetség
Az egypárban induló Preil Vivien a tizedik helyen végzett csütörtökön az első időfutamban az Antalyában zajló evezős beach sprint világbajnokságon.

A törökországi viadal honlapja szerint a juniorok között vegyes kétpárban Demkó Janka és Mezősi Márton a 12. volt a selejtező nyitányán.

Pénteken délelőtt kerül sor a második időfutamra, és ezt követően alakul ki a legjobb 16 mezőnye. Onnan kieséses rendszerben folytatódik a vb, amelyre rekordszámú, 55 nemzetből 340 sportoló nevezett.

A szakág 2028-ban bemutatkozik az olimpián. Los Angelesben férfi és női egypárban, illetve vegyes párosban hirdetnek bajnokot. Ezekben a számokban 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni, kiugrani a hajóból, és odasprintelni a célhoz, ott pedig lenyomni a futam végét jelző gombot.

