Evezős beach sprint Eb: Preil Vivien a legjobb nyolc közé került

Az olimpián 2028-ban, Los Angeles-ben bemutatkozó szakágban női egypárban – ahol 21-en indultak – Preil az első időfutamos szakaszban a viadal honlapja szerint 2:53.24 perccel nyolcadik lett, így egyből nyolcaddöntőbe került. A legjobb nyolcért délután a holland Janneke van der Meulennel kellett megmérkőznie. Jól kezdett, kis előnye volt a fordulónál, de különösen visszafelé evezve diktált nagyobb tempót ellenfelénél. Stabil előnnyel ért a parthoz, és ezt megőrizve 2:44.72 perccel megnyerte a futamát. Így készülhet a vasárnapi folytatásra.

Férfi egypárban Pétervári-Molnár Bendegúz elsőre 2:42.06-ot evezett, ezzel 18. volt a 29 fős mezőnyében. Így még egy időfutamot teljesítenie kellett, mivel csak az első nyolc jutott közvetlenül a nyolcaddöntőbe. A második szakaszban 2:37.82-vel hetedik lett, ezzel pedig folytathatta a versenyt. A legjobb 16 között Yannick Raschle-lel került párba, és bár a vízen gyorsabb volt, a fordulót elsőként vette és az evezés végén picivel hamarabb ugrott partra, de a futószakaszban svájci ellenfele megelőzte őt, a célba érve hét tizeddel hamarabb nyomta le a gombot. Ez pedig a búcsút jelentette Pétervárinak, aki ebben a futamban 2:35.77 perc alatt ment végig a pályán.

A vegyes párosoknál Gadányi Zoltána és Szigeti Ferenc elsőre 2:40.90 percet evezett, ez a 12. helyre volt elég a 21 páros között, majd az ezt követő második időfutamban 2:38.54 percet evezett a magyar kettős, és ötödikként továbbjutott. Vegyes párosban vasárnap a nyolcaddöntővel kezdődik a program, míg egypárban már a legjobb nyolc küzdelmei zajlanak majd.

Az evezésnek ebben a szakágában 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni a partra. Ekkor a versenyzőnek ki kell ugrania a hajóból, és odasprintelnie a beérkezést jelző gombhoz, és azt lenyomva ér véget a futam.

Három év múlva férfi és női egypárban, illetve vegyes párosban hirdetnek majd olimpiai bajnokot.