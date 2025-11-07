Nemzeti Sportrádió

Beach sprint vb: a nyolcaddöntőben búcsúzott Demkó és Mezősi

2025.11.07. 13:47
Fotó: Facebook/Magyar Evezősszövetség
evezés Demkó Janka Mezősi Márton
A nyolcaddöntőben búcsúzott a junior vegyes kétpárban szereplő Demkó Janka, Mezősi Márton kettős az Antalyában zajló evezős beach sprint világbajnokságon.

 

A törökországi vb honlapja szerint a párharcot a harmadik helyen kiemelt Szu Csün-tao, Csu Vej-vej kínai duó nyerte, amely 2:27.07 perc alatt ért célba, Demkóék pedig 2:29.05 alatt.

Az korábban eldőlt, hogy az egypárban induló, a selejtező alapján összesítésben 15. Preil Vivien a szombati nyolcaddöntőben a második német Julia Tertüntével csap össze. Azonos feltételek mellett, még a csütörtöki első időfutamban Preil 2:56.28 percet evezett, Tertünte pedig 2:51.79-et.

 

