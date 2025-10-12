Ötödik helyen végzett Preil Vivien az evezős beach sprint Eb-n

A hétvégén rendezték a Los Angeles-i olimpián bemutatkozó új evezős szakág, a beach sprint Európa-bajnokságát a törökországi Manavgatban, amelyen mindhárom versenyszámban ( férfi és női egypár, vegyes kétpár) ott voltak a magyar versenyzők. Míg a klasszikus evezős versenyeken 2000 métert kell evezni, addig itt futással kezdődik a verseny, majd be kell szállni a hajóba, be kell evezni a parttól 2500 méterre lévő bójáig és azt megkerülve visszaevezni a partig, majd a hajóból kiszállva újabb futás következik a homokos parton a célig. Egy futam nagyjából három percig tart, azonban ezt többször is teljesíteni kell, mert az időmérő után párokban, egyenes kieséses rendszerben zajlik a verseny.

A mieink közül legjobban Preil Vivien végzett, aki már a tavalyi világbajnokságon is a kilencedik helyen zárt. A Budapest Evezős Egyesület versenyzője szombaton az első időfutamban 2:53.24-es idővel a nyolcadik lett, s így egyből bejutott a nyolcaddöntőbe, ahol a a holland Janneke van der Meulent győzte le 2:44.72-es idővel, több mint két másodperccel megelőzve riválisát. Sajnos az újabb győzelem már nem jött össze a vasárnapi negyeddöntőben: ezúttal 2:51.23-as időt elérve majdnem hat másodperccel maradt alul az osztrák Magdalena Lobniggal szemben, így az ötödik helyen zárt.

Vasárnap még a vegyes kétpárevezősben voltunk érdekeltek Gadányi Zoltána és Szigeti Ferenc révén. A mieink az első előfutamban a 12. időt (2:40.90), a másodikban az 5. időt (2:38.54) produkálták, így bejutottak a nyolcaddöntőbe, ahol azonban 2:35.92-es idővel alulmaradtak a portugálokkal szemben, így a kilencedik helyen végeztek. Csakúgy, mint a férfiaknál szombaton Pétervári-Molnár Bendegúz, aki az első időfutamban még csak a 18., a másodikban viszont már 7. lett, a nyolcaddöntőben pedig mindössze 7 tizedmásodperccel maradt alul a svájci Yannick Raschléval szemben. Remek hír, hogy a juniorok mezőnyében Demkó Janka és Mezősi Márton bejutott a legjobb négy közé, s mindössze fél másodperccel maradtak le a dobogóról.