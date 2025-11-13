Nemzeti Sportrádió

Pétervári-Molnár Bendegúz bekerült az Európai Olimpiai Bizottság sportolói testületébe

2025.11.13. 15:09
Pétervári-Molnár Bendegúz (Fotó: Árvai Károly)
evezés Pétervári-Molnár Bendegúz Európai Olimpiai Bizottság sportdiplomácia
Beválasztották az Európai Olimpiai Bizottság (EOB) sportolói testületébe evezős olimpikonunkat, Pétervári-Molnár Bendegúzt.

Bekerült az Európai Olimpiai Bizottság (EOB) sportolói testületébe Pétervári-Molnár Bendegúz. A háromszoros olimpikon evezős – a sportág hazai szövetsége közösségi oldalának bejegyzése szerint – a legtöbb vokssal került be a bizottságba az európai sportolók londoni közgyűlésén megtartott szavazáson.

A szerdán kezdődött kétnapos fórum második napján a 2029-ig terjedő időszakra választottak tagokat a 49 nemzeti ötkarikás testületét összefogó EOB sportolói bizottságába. A nyári sportágak képviseletében 16 jelölt volt, közülük hatot választottak be a testületbe, melybe a téli sportágból érkező két induló automatikusan bekerült.

A hazai ötkarikás testület (MOB) a sportolói bizottsága állásfoglalása alapján javasolta a 32 éves evezőst az EOB testületébe. Pétervári-Molnár Bendegúz tagja a MOB elnökségének, és vezeti a MOB sportolói bizottságát.

 

