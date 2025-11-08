Nemzeti Sportrádió

Beach sprint vb: Preil Vivien a nyolcaddöntőben búcsúzott

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2025.11.08. 09:33
Preil Vivien (Fotó: Magyar Evezős Szövetség)
A női egypárban induló Preil Vivien nagy csatában kikapott a német Julia Tertüntétől az Antalyában zajló evezős beach sprint világbajnokság szombati nyolcaddöntőjében és kiesett.

A törökországi vb honlapja szerint a rangsoroló időfutamot a 15. helyen záró Preil 2:49.82 perc alatt ért célba, míg a második legjobb idővel selejtező Tertünte 2:45.85-tel.

A vb másik magyar egysége, a junior vegyes kétpárban szereplő Demkó Janka, Mezősi Márton kettős pénteken ugyancsak a nyolcaddöntőben búcsúzott.

 

