Beach sprint vb: Preil Vivien a nyolcaddöntőben búcsúzott

A törökországi vb honlapja szerint a rangsoroló időfutamot a 15. helyen záró Preil 2:49.82 perc alatt ért célba, míg a második legjobb idővel selejtező Tertünte 2:45.85-tel.

A vb másik magyar egysége, a junior vegyes kétpárban szereplő Demkó Janka, Mezősi Márton kettős pénteken ugyancsak a nyolcaddöntőben búcsúzott.