Beach sprint vb: Preil Vivien a nyolcaddöntőben búcsúzott
A női egypárban induló Preil Vivien nagy csatában kikapott a német Julia Tertüntétől az Antalyában zajló evezős beach sprint világbajnokság szombati nyolcaddöntőjében és kiesett.
A törökországi vb honlapja szerint a rangsoroló időfutamot a 15. helyen záró Preil 2:49.82 perc alatt ért célba, míg a második legjobb idővel selejtező Tertünte 2:45.85-tel.
A vb másik magyar egysége, a junior vegyes kétpárban szereplő Demkó Janka, Mezősi Márton kettős pénteken ugyancsak a nyolcaddöntőben búcsúzott.
Legfrissebb hírek
Preil Vivien tizedik a beach sprint vb első időfutamában
Egyéb egyéni
2025.11.06. 13:44
Ezek is érdekelhetik