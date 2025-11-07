Nemzeti Sportrádió

Evezés: nyolcaddöntőbe jutottak a magyarok a beach sprint vb-n

Vágólapra másolva!
2025.11.07. 11:00
null
Fotó: Facebook/Magyar Evezős Szövetség
Címkék
evezés vb beach sprint
Az egypárban induló Preil Vivien, valamint a juniorok között vegyes kétpárban szereplő Demkó Janka és Mezősi Márton kettős is bejutott a nyolcaddöntőbe az Antalyában zajló evezős beach sprint világbajnokságon.


A törökországi vb honlapja szerint a csütörtöki besoroló időfutamban tizedik Preil ezúttal – amikor a legjobbak már nem szerepeltek – hetedik, összesítésben pedig a 15. lett. Így a szombat délelőtti nyolcaddöntőben az összesítésben második német Julia Tertünte vár rá. Azonos feltételek mellett, az első időfutamban Preil 2:56.28 percet evezett, Tertünte pedig 2:51.79-et.

A junior vegyes kétpárban Demkó Janka és Mezősi Márton a 12. volt a selejtező nyitányán, péntek délelőtt pedig – a legjobbak nélküli mezőnyben – a hatodik. Így összesítésben a 14. helyen zárt, és vár rájuk a péntek délutáni nyolcaddöntőben a harmadik helyen kiemelt Szu Csün-tao, Csu Vej-vej kínai kettős. Amikor együtt eveztek, akkor a magyar duó 2:41.47, a kínai páros pedig 2:35.55 perc alatt lapátolt célba.

Innen kieséses rendszerben folytatódik a vb, amelyre rekordszámú, 55 nemzetből 340 sportoló nevezett.

A szakág 2028-ban bemutatkozik az olimpián. Los Angelesben férfi és női egypárban, illetve vegyes párosban hirdetnek bajnokot. Ezekben a számokban 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni, kiugrani a hajóból, és odasprintelni a célhoz, ott pedig lenyomni a futam végét jelző gombot.

 

evezés vb beach sprint
Legfrissebb hírek

Preil Vivien tizedik a beach sprint vb első időfutamában

Egyéb egyéni
23 órája

Evezős beach sprint vb: egy-egy felnőtt és junior magyar egység indul

Egyéb egyéni
2025.11.05. 09:45

Tekvandó-vb: Salim Kamilah két győzelemmel ötödik lett

Egyéb egyéni
2025.10.27. 10:19

Tekvandó-vb: az újonc Bailey Kelent afgán olimpikon búcsúztatta

Egyéb egyéni
2025.10.26. 11:17

Ötödik helyen végzett Preil Vivien az evezős beach sprint Eb-n

Egyéb egyéni
2025.10.12. 15:59

Evezős beach sprint Eb: Preil Vivien a legjobb nyolc közé került

Egyéb egyéni
2025.10.11. 16:37

Evezős beach sprint Eb: három-három felnőtt és junior magyar egység indul

Egyéb egyéni
2025.10.10. 10:20

Szabó Katalin után Francia Zsuzsanna szobrát is felavatták Székesfehérváron

Egyéb egyéni
2025.10.03. 20:44
Ezek is érdekelhetik