Evezés: nyolcaddöntőbe jutottak a magyarok a beach sprint vb-n



A törökországi vb honlapja szerint a csütörtöki besoroló időfutamban tizedik Preil ezúttal – amikor a legjobbak már nem szerepeltek – hetedik, összesítésben pedig a 15. lett. Így a szombat délelőtti nyolcaddöntőben az összesítésben második német Julia Tertünte vár rá. Azonos feltételek mellett, az első időfutamban Preil 2:56.28 percet evezett, Tertünte pedig 2:51.79-et.

A junior vegyes kétpárban Demkó Janka és Mezősi Márton a 12. volt a selejtező nyitányán, péntek délelőtt pedig – a legjobbak nélküli mezőnyben – a hatodik. Így összesítésben a 14. helyen zárt, és vár rájuk a péntek délutáni nyolcaddöntőben a harmadik helyen kiemelt Szu Csün-tao, Csu Vej-vej kínai kettős. Amikor együtt eveztek, akkor a magyar duó 2:41.47, a kínai páros pedig 2:35.55 perc alatt lapátolt célba.

Innen kieséses rendszerben folytatódik a vb, amelyre rekordszámú, 55 nemzetből 340 sportoló nevezett.

A szakág 2028-ban bemutatkozik az olimpián. Los Angelesben férfi és női egypárban, illetve vegyes párosban hirdetnek bajnokot. Ezekben a számokban 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni, kiugrani a hajóból, és odasprintelni a célhoz, ott pedig lenyomni a futam végét jelző gombot.