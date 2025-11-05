Nemzeti Sportrádió

Evezős beach sprint vb: egy-egy felnőtt és junior magyar egység indul

2025.11.05. 09:45
Simon Béla reméli, hogy mindkét egység nyolc közé jut
Magyar részről egy-egy felnőtt és junior egység vesz részt a törökországi Manavgatban a hét második felében sorra kerülő evezős beach sprint világbajnokságon.

Simon Béla szövetségi kapitány az MTI-nek elmondta, bízik benne, hogy a legjobb nyolc közé bejut mind a két egység, illetve reménykedik abban, hogy a junior vegyes kétpár akár a legjobb négy között is ott lehet. Csütörtökön egész nap és péntek délelőtt időfutamok lesznek, majd a második napon – magyar idő szerint – 11.30-tól a legjobb nyolc közé jutásért szállnak vízre a juniorok, míg a felnőttek szombat délelőtt küzdenek a legjobb 16-ban. 

Szombat délután a juniorok számára véget ér a verseny, a felnőtteknek pedig a negyeddöntőtől vasárnap folytatódik a program.

A világbajnokságra rekordszámú, 55 nemzetből 340 sportoló nevezett – közölte a nemzetközi szövetség az Instagram-oldalán. A szakág 2028-ban bemutatkozik az olimpián. Los Angelesben férfi és női egypárban, illetve vegyes párosban hirdetnek majd bajnokot. Ezekben a számokban 10-50 méter futást követően kell a két segítő által tartott hajóba minél gyorsabban beugrani, a bóják között szlalomozva végigevezni a 250 méteres pályán, majd a legtávolabbi bóját megkerülve, egyenesen és a lehető leggyorsabban visszaevezni, kiugrani a hajóból, és odasprintelni a célhoz, ott pedig lenyomni a futam végét jelző gombot.

A magyar indulók: 
felnőttek: Preil Vivien (felnőtt női egypár) 
juniorok: Demkó Janka és Mezősi Márton (junior vegyes kétpár)

 

