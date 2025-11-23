Gerevich-díj: Mácsik Miklós új kapukat nyit a fiatalok előtt

Mácsik Miklós 1990-ben kezdett el evezni, 2005-ig versenyzőként volt a sportágban, azóta pedig edzőként dolgozik. Mindig is utánpótláskorúakkal foglalkozott, jelenleg a 14 év alatti fiúkat készíti fel. A Váci Városi Evezős Clubbn jelenleg 20-25 korosztályos evezőssel dolgozik közvetlenül, az elmúlt tíz évben pedig már vezetőedzőként segíti az egyesületet, ilyen módon 45-50 fiatal munkáját felügyeli.

„Korábban a szisztémánk szerint végig kísértük az utánpótláskoron a sportolóinkat, így

többekkel az első húzásoktól egészen a nemzetközi porondig jutottunk, voltak U23-as világ- és Európa-bajnoki érmes versenyzőim.

A legnagyobb sikereket az Ács Kristóf, Bácskai Máté összeállítású kétpárevezős duó, amely 2013-ban Olimpiai Reménységek Versenyét nyert, két évvel később bronzérmet szerzett az ifjúsági világbajnokságon, U23-asként pedig Európa-bajnok lett 2018-ban.

Mácsik Miklós a tanítványok között

Ahogyan ő fogalmaz, „alapvetően pedagógus vagyok”; testnevelő tanárként dolgozik, a Cházár András EGYMI-ben (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény).

„Sikerült az intézményben rávennem több gyereket is, hogy próbálja ki az ergométeres evezést, közülük pedig jó páran már az egyesületben vízen is sportolnak. Óriási öröm, hogy az iskolával elindítottuk ezt a paraprogramot.”

A fogyatékos gyerekek számára ezzel új kapukat nyitott meg, lehetőséget teremtett az integrációra,

hiszen a tehetségesebbeket olyan versenyekre is elviszi, amelyeken együtt evezhetnek az ép társaikkal.

A szakember a minél stabilabb közösség érdekében rengeteget tesz, sokat beszélget a tanítványaival, jó hangulatot teremt, számos külön programot (például túrák, akár kerékpáron vagy vízen is, sátrazás, asztalitenisz-verseny, szalonnasütés…) szervez, a farsangi mulatságot és a karácsonyi ünnepséget is elvállalja, sőt, pályázatokat is ír, amilyen módon lehet, úgy segíti a klubja működését. Így fogalmaz az utánpótlás-nevelő munkával kapcsolatban:

„A legfontosabb, hogy sportoljon a gyerek, és szívvel-lélekkel csinálja. Ha pedig lehet, evezzen, mégiscsak a mi sportágunk!

A lényeg, hogy közösséget alkossanak a fiatalok, tartozzanak valahova,

ez a mai világban elengedhetetlen.”

(Kiemelt képünkön, balról: Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, Mácsik Miklós és Baji Balázs, a Sportintézet főigazgatója a díjátadón Forrás: Vác Városi Evezős Club)