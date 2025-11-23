Szvitacs Alexa aranyérmes a para-asztalitenisz Eb-n

A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) közleménye szerint a 35 éves játékos női egyesben, a 9-es kategóriában diadalmaskodott, a fináléban 3:1-re nyert a tavalyi párizsi paralimpián győztes lengyel Karolina Pek ellen, akitől az elődöntőben kapott ki a francia fővárosban.

Szvitacs Alexa 2018-ban toxikussokk-szindrómát kapott, emiatt amputálni kellett a bal alkarját és lábujjait, de azóta is szerepel az épek között is.

A kontinensviadalon 37 ország mintegy 270 versenyzője indul az egyéni versenyszámokban.