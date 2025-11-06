Eldőlt, hogy a magyar férfiválogatott is ott lesz a jövő évi asztalitenisz csapat-vb-n
A Magyar Asztalitenisz-szövetség honlapjának csütörtöki közlése szerint a nemzetközi szövetség (ITTF) csütörtökön közzétett csapatvilágranglistája alapján a magyar férfiválogatott kijutott a jövő évi londoni csapat-vb-re.
Mint korábban megírtuk, a női válogatott az őszi, horvátországi csapat Európa-bajnokságon biztossá tette vb-részvételét, és bár a férfiaknak ugyanez nem sikerült Zadarban, már akkor sejthető volt, hogy a világranglista alapján meglesz az a kvóta is.
A jövőre április 28. és május 10. között sorra kerülő londoni vb-n 64 férfi és 64 női csapat szerepel majd.
