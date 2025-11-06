Nemzeti Sportrádió

Eldőlt, hogy a magyar férfiválogatott is ott lesz a jövő évi asztalitenisz csapat-vb-n

2025.11.06. 18:46
Szudi Ádám, Lei Balázs, András Csaba és Szántosi Dávid (Fotó: Török Attila)
A Magyar Asztalitenisz-szövetség honlapjának csütörtöki közlése szerint a nemzetközi szövetség (ITTF) csütörtökön közzétett csapatvilágranglistája alapján a magyar férfiválogatott kijutott a jövő évi londoni csapat-vb-re.

Mint korábban megírtuk, a női válogatott az őszi, horvátországi csapat Európa-bajnokságon biztossá tette vb-részvételét, és bár a férfiaknak ugyanez nem sikerült Zadarban, már akkor sejthető volt, hogy a világranglista alapján meglesz az a kvóta is.

A jövőre április 28. és május 10. között sorra kerülő londoni vb-n 64 férfi és 64 női csapat szerepel majd.

(Az MTI alapján)

