Asztalitenisz Eb: női csapatunk bejutott a nyolcaddöntőbe, ezzel a vb-re is kvalifikált

Az Eb harmadik napja a mieink számára az eddigi legfontosabb volt Zadarban, hiszen női és férfi válogatottunk is ki-ki meccsre készült a nyolcaddöntőbe jutásért.

Női együttesünk bizakodva várhatta a bolgárok elleni összecsapást, különösen annak tudatában, hogy a 24 csapatos mezőnyben az ellenfelet a rajt előtt az utolsó, azaz a 24. helyen rangsorolták, miközben a mieink ugyanezen a listán a 12-es sorszámot kapták, ami elsősorban kétszeres Európa-bajnokunknak, Póta Georginának (a világranglistán 196.) köszönhető, 40 éves klasszisunk ugyanis még mindig az első számú hazai női játékosnak számít. A Kalina Hrisztova (356.) elleni összecsapáson nem is hagyott kétséget afelől, hogy rá még mindig lehet számítani, az első és a harmadik játszmát simán, a középsőt szorosan megnyerve hozta az első partiját. Ezzel amúgy 1:1-re alakította az állást, miután az első párharcban a 16 esztendős Nagy Juditnak nem volt esélye a győzelemre, három szettben kikapott Maria Jovkovától.

A mindig fontos, sokszor a mérleg nyelvének számító harmadik helyen Nagy Judit ikertestvére, Rebeka kapott lehetőséget, Cvetelina Georgijeva ellen állt asztalhoz. A fiatal magyar reménység bátran kezdett, az első két etapot hozta is, ezt követően azonban az ugyancsak a jövő emberének számító, 20 éves bolgár magára talált és kiegyenlített. A mindent eldöntő ötödik játszmában sokáig fej-fej mellett haladtak, a hajrá viszont Nagy Rebekának sikerült jobban, s mivel Póta különösebb gond nélkül nyert Jovkova ellen, női válogatottunk 3:1-es sikerrel kvalifikált a nyolcaddöntőbe (ezzel együtt a jövő évi londoni világbajnokságra), s a csütörtök délelőtti programban a 8. helyen kiemelt Ukrajna ellen áll asztalhoz.

A csoportkor utolsó fordulójában a férfiak a spanyolokkal meccseltek a nyolcaddöntőért.

A Szudi Ádám, András Csaba, Szántosi Dávid hármasra annak ellenére nehéz feladat várt, hogy a kiemelésnél a mieinket (13.) előrébb sorolták a spanyoloknál (19.). A nőkhöz hasonlóan itt is „ütésváltással” kezdődött a mérkőzés, Szudi nagy küzdelemben alulmaradt Juan Pérezzel szemben, András pedig 0:2-ről fordítva öt játszmában legyűrte Daniel Berzosát. A két harmadik számú játékos csatája itt is kulcsfontosságúnak ígérkezett Szántosi és Miguel Vilchez találkozója akár az egész párharcot eldönthette. Ennek tudatában álltak asztalhoz a felek, a tét eleinte inkább a nyáron ifjúsági Eb-aranyat szerző Szántosit nyomta, de a harmadik játszmától magára talált, a döntő szettben pedig meccslabdái is voltak, de nem tudott élni az eséllyel, így ismét az ellenfélhez került az előny. A folytatásban a Pérezt 3:2-re legyőző András kiegyenlített, azaz Szudi Ádám és Danel Berzosa döntötte el a több mint négyórás csatát. Az előzmények után talán már nem is meglepő, hogy itt is öt játszmára volt szükség a sikerhez, az utolsóban Szudnak 10:7-nél három meccslabdája is volt, végül mégis Berzosa örülhetett: a spanyolok jutottak be legjobb 16 közé, míg a mieink szerdán a 17-24. helyért mérkőznek.

ASZTALITENISZ

CSAPAT EURÓPA-BAJNOKSÁG, ZADAR

Férfiak. B-csoport

Spanyolország–Magyarország 3:2

Pérez–Szudi Ádám 3:2 (9, –8, –7, 8, 9)

Berzosa–András Csaba 2:3 (9, 10, –8, –12, –5)

Vilchez–Szántosi Dávid 3:2 (7, 8, –10, –4, 11)

Pérez–András 2:3 (–9, 10, 11, –4, –3)

Berzosa–Szudi 3:2 (5, 7, –6, –8, 10)

A végeredmény: 1. Franciaország 2 győzelem, 2. Spanyolország 1, 3. Magyarország 0

Nők. F-csoport

Magyarország–Bulgária 3:1

Nagy Judit–Jovkova 0:3 (–7, –8, –3)

Póta Georgina–Hrisztova 3:0 (3, 9, 5)

Nagy Rebeka–Georgijeva 3:2 (9, 7, –10, –8, 6)

Póta–Jovkova 3:0 (8, 5, 3)

A végeredmény: 1. Lengyelország 2, 2. Magyarország 1, 3. Bulgária 0