Darts: Borbély András az elődöntőig menetelt a WDF World Openen

A legjobb magyar teljesítményt a World Open ezüstkategóriás WDF-viadalon Borbély András nyújtotta pénteken. A 20 esztendős dartsos rögtön az első fordulóban, a 256 között bravúrgyőzelemmel indított, ugyanis 1–3-ról fordítva 4–3-ra legyőzte Matt Clarkot, meccsnyilakat megúszva – a tornán hetedik kiemelt 57 éves angol játékos 1996-ban negyeddöntős volt az akkor még a Brit Dartsszervezet (BDO) égisze alá tartozó világbajnokságon, de hat alkalommal a PDC-vb-t is megjárta, 2008-ban pedig negyeddöntőig jutott a World Matchplayen. A 128 között breakváltással kezdődött a találkozója a Man-szigetek színeiben induló Alan Younggal – Borbély 1–1-nél hozta a kezdését, és bár Young az eredmény után futva kiharcolta a döntő leget, Borbély egy 13 nyilas leggel lezárta a meccset (4–3). A 64 között az ír Sean McKeont 4–2-vel győzte le, majd két újabb döntő leges összecsapás következett. A 32-ben a guyanai származású, amerikai színekben versenyző Norman Madhoo ellen fordított 0–2-ről 4–3-ra – a 61 éves játékos korábban négy PDC-vb-n megfordult –, majd a 16 között tovább nőttek az izgalmak.

Paul Krohne – aki a World Mastersen a nyolcaddöntőig jutott –, majdnem dobott egy kilencnyilast az első legben, csak a dupla 12-nél dobott sima szektort, de a következő körben egyből kidobta a dupla 6-ot, aztán a következő két leget is elvitte. Az első kilenc nyíllal 107.38-as átlagot hajító 24 éves német azonban a folytatásban egyre rontott a kiszállókra, Borbély Andrásnak pedig 0–3-ról, ismét meccsnyilakról sikerült továbbjutnia.

A negyeddöntőben a jövő kedden 15. évét betöltő skót Mitchell Lawrie – aki az ifjúságiak között a World Mastersen ott van az elődöntőben, míg a World Opent később megnyerte az ifik között – hiába vezetett 1–0-ra, Borbély a folytatásban irányított, és egy 14 nyilas leggel zárva 4–1-gyel jutott tovább, az elődöntőben viszont már 4–1-re alulmaradt a későbbi tornagyőztes, 106.33-as első kilenc nyilas átlaggal és 40 százalékos kiszállózással záró angol Cliff Priorral szemben.

„A kulcshelyzetekben jobban dobáltam a duplákat, mint az előző napokon – mondta a Nemzeti Sportnak Borbély András, aki a World Masters szerdai napján ugyan a csoportkörből négyből négy győzelemmel továbbjutott, csütörtökön azonban az első mérkőzésén búcsúzott az egyenes kieséses szakaszban. – Örülök, hogy a döntő legekben mindannyiszor én voltam a jobb, mert egy ilyen szituáció sosem könnyű, ötven-ötven az esély. Tizennégy, tizenhárom nyilasokkal nyertem döntő legeket, régebben ez nem volt jellemző a játékomra. Remélem, a vasárnapi világbajnoki selejtező hasonlóan, vagy még jobban sikerül, ha ott is eljutnék a legjobb négyig, nagyon boldog lennék, hiszen az kijutást eredményezne Lakeside-ra.”

Szombaton következik a World Masters elődöntői és döntői a különböző kategóriákban – a felnőtteknél a tornagyőztes kijut az év végi lakeside-i világbajnokságra. A Darts Világfesztivál vasárnap, a vb-selejtezőtornával zárul, amelyen az open és ifjúsági open kategóriában négy-négy, a női és ifjúsági lány kategóriában két-két versenyző szerez kvótát.