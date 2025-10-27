Nemzeti Sportrádió

Tekvandó-vb: Salim Kamilah két győzelemmel ötödik lett

Vágólapra másolva!
2025.10.27. 10:19
null
Salim Kamilah (Fotó: MOB, archív)
Címkék
vb Salim Kamilah tekvandó
Salim Kamilah az ötödik helyen végzett a 46 kilósok mezőnyében a kínai Vuhsziban zajló tekvandó-világbajnokságon.

A hazai szövetség honlapjának beszámolója szerint az idei nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) aranyérmese a hongkongi Tsz van Lau ellen kezdett és meggyőző teljesítménnyel, 2–0-val (14–2, 23–11) jutott a nyolcaddöntőbe, mindkét menetet idő előtt lezárta. Hasonlóan eredményesen küzdött a 16 között is az izraeli Rivka Bajehhel, az első menetben 15–10-re nyert, a másodikban pedig 13–1-nél véget ért a mérkőzés, mivel kialakult a 12 pontos különbség.

Az éremért a török Emine Gogebakannal csapott össze. Nagy küzdelem alakult ki, sok volt a videózás, sokat állt a mérkőzés, amely a török tekvandós győzelmével ért véget. Az első menetet 13–4-re, a másodikat 19–16-ra nyerte meg, így ő jutott a legjobb négy közé. Az újonc Salim Kamilah a magyar csapat eddigi legjobb eredményét érte el a kínai vb-n.


Minden idők legnépesebb – 180 ország csaknem ezer versenyzőjét felvonultató – világbajnokságán még ezután szerepel az olimpiai bajnok Márton Viviana (62 kg), a két éve világbajnok Márton Luana (67), továbbá az Eb-ötödik Salim Sharif Gergely (58). Rajtuk kívül tagja a válogatottnak a Grand Prix Final-győztes, Eb-harmadik Józsa Levente, aki a csütörtöki záró napon szerepel a 74 kilogrammos súlycsoportban. Kedden Márton Luana versenye következik.

Pénteken Patakfalvy Luca (57 kg) a 32 között búcsúzott, szombaton Salim Omar Gergely (63 kg) kilencedik lett, vasárnap pedig Bailey Kelen (87 kg) az első mérkőzésén kikapott, így ő is a 32-ben fejezte be szereplését.

 

vb Salim Kamilah tekvandó
Legfrissebb hírek

Tekvandó-vb: az újonc Bailey Kelent afgán olimpikon búcsúztatta

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:17

Salim Omar Gergely kilencedik lett a tekvandó-vb-n

Egyéb egyéni
2025.10.25. 12:09

Tekvandó-vb: Patakfalvy Luca a 32 között búcsúzott

Egyéb egyéni
2025.10.24. 10:06

Rekordösszeg, az IBA vb-jén nyolcmillió dollárért bokszolnak a férfiak

Ökölvívás
2025.10.02. 16:23

Tekvandó: négy érmet szereztek a magyarok Lengyelországban

Egyéb egyéni
2025.09.21. 20:39

Tekvandósaink érmeket hoztak el Svájcból

Egyéb egyéni
2025.09.07. 21:24

A tekvandós Salim család két éremmel gazdagodott

Egyéb egyéni
2025.08.17. 13:20

EYOF: hat érem, közte két arany a harmadik versenynapon Szkopjéban

Utánpótlássport
2025.07.23. 20:56
Ezek is érdekelhetik