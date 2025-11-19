Tekvondó: Salim Kamilah ezüstérmes a junior Európa-bajnokságon

A svájci Aigle városában zajló junior tekvondó Európa-bajnokság első napján magyar ezüstérem született: a 44 kilósok mezőnyében Salim Kamillah jutott a döntőig, amelyben a horvát Petra Uglesic győzte le 2–1-re. A felnőtt-világbajnokságon ötödik helyezett magyar versenyző a nyolcaddöntőben spanyol, a negyeddöntőben olasz, az elődöntőben semleges színekben induló orosz riválist múlt felül.

A 45 kg-os Opperman Zsombor a legjobb 8, míg a 46 kilós Schrenk Jázmin a legjobb 16 közé jutásért esett ki.

A magyarok további programja:



November 20.:

Szentgyörgyi Veronika, 49 kg

Hoták Nándor, 59 kg



November 21.:

Fehér Szidónia, 63 kg

Hízó Kristóf, 73 kg

Prázmári Barna, 78 kg

(Kiemelt képünk forrása: