Nemzeti Sportrádió

Tekvondó: Salim Kamilah ezüstérmes a junior Európa-bajnokságon

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.19. 20:00
null
Címkék
tékvondó Salim Kamilah utánpótlás utánpótlássport
Salim Kamilah második lett a 44 kilogrammosok között a junior tekvondó Európa-bajnokságon Svájcban.

A svájci Aigle városában zajló junior tekvondó Európa-bajnokság első napján magyar ezüstérem született: a 44 kilósok mezőnyében Salim Kamillah jutott a döntőig, amelyben a horvát Petra Uglesic győzte le 2–1-re. A felnőtt-világbajnokságon ötödik helyezett magyar versenyző a nyolcaddöntőben spanyol, a negyeddöntőben olasz, az elődöntőben semleges színekben induló orosz riválist múlt felül.

A 45 kg-os Opperman Zsombor a legjobb 8, míg a 46 kilós Schrenk Jázmin a legjobb 16 közé jutásért esett ki. 

A magyarok további programja:

November 20.:
Szentgyörgyi Veronika, 49 kg
Hoták Nándor, 59 kg

November 21.:
Fehér Szidónia, 63 kg
Hízó Kristóf, 73 kg
Prázmári Barna, 78 kg

(Kiemelt képünk forrása:  

tékvondó Salim Kamilah utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Torna: tizedik lett a magyar fiúcsapat a manilai ifjúsági vb-n

Utánpótlássport
2 órája

Gerevich-díj: Turi Varga Zsuzsannának a Kőér utca a szentély

Utánpótlássport
4 órája

Birkózás: eredményes évet zárt a hazai utánpótlás

Utánpótlássport
18 órája

Utánpótlás-konferencia: már csak 13 nap!

Utánpótlássport
19 órája

Gerevich-díj: Lévai Zoltán és az esztergomi varázsszőnyeg

Utánpótlássport
23 órája

U-tólagos kesergés – Somogyi Zsolt jegyzete

Magyar válogatott
2025.11.19. 23:01

Schmidt Ádám: Nevelőedzőinken múlik a magyar versenysport jövője

Egyéb egyéni
2025.11.19. 19:49

Átadták a Gerevich György nevelőedzői díjakat, 12-en kaptak kitüntetést

Utánpótlássport
2025.11.19. 18:29
Ezek is érdekelhetik