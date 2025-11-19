Tekvondó: Salim Kamilah ezüstérmes a junior Európa-bajnokságon
Salim Kamilah második lett a 44 kilogrammosok között a junior tekvondó Európa-bajnokságon Svájcban.
A svájci Aigle városában zajló junior tekvondó Európa-bajnokság első napján magyar ezüstérem született: a 44 kilósok mezőnyében Salim Kamillah jutott a döntőig, amelyben a horvát Petra Uglesic győzte le 2–1-re. A felnőtt-világbajnokságon ötödik helyezett magyar versenyző a nyolcaddöntőben spanyol, a negyeddöntőben olasz, az elődöntőben semleges színekben induló orosz riválist múlt felül.
A 45 kg-os Opperman Zsombor a legjobb 8, míg a 46 kilós Schrenk Jázmin a legjobb 16 közé jutásért esett ki.
A magyarok további programja:
November 20.:
Szentgyörgyi Veronika, 49 kg
Hoták Nándor, 59 kg
November 21.:
Fehér Szidónia, 63 kg
Hízó Kristóf, 73 kg
Prázmári Barna, 78 kg
