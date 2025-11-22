Tekvondó: Salim Kamilah egy menetre volt az aranyéremtől

Az általános – szakmai és szurkolói – várakozásnak megfelelve Salim Kamilah dobogón végzett a juniorkorosztályba tartozó tekvondósok 2025-ös kontinensbajnokságán, amelynek a svájci Vaud kantonban található Aigle városa adott otthont az elmúlt három napban.

A december végén 17. születésnapját ünneplő Salim-lány számos jelentős eredménnyel a háta mögött érkezett a svájci Eb-re, méghozzá egyenesen Afrikából,

az Egyenlítői-Guineában rendezett felnőtt női világbajnokságról, amelyen ötödik lett súlycsoportjában.

Ugyanígy végzett az októberi „normál” felnőtt-vb-n is, míg a nyáron meg sem állt az első helyig a küzdelmi kategóriában az EYOF-on, a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon. Ráadásul 2019-től, tehát azóta, hogy magyar színekben először indult világversenyeken,

három Európa-bajnoki címet is nyert az utánpótláskorúaknál:

először a gyermekek, majd két alkalommal is a kadétok korosztályában.

Vagyis feltétlenül éremesélyesként indult az e heti junior-Eb-n, ahol sokáig hibátlanul masírozott előre a 44 kilósok mezőnyében. Három – köztük a kategória első helyén kiemelt olasz rivális ellen is – győzelmet aratva jutott el a fináléig, ahol Petra Uglesics várt rá. Egy-egy, pontokban módfelett gazdag menetet nyertek a vetélytársak, jöhetett hát a harmadik kétperces ütközet, amelyben a kadét korosztályban világ- és kétszeres Európa-bajnok horvát harcos jobbnak bizonyult a Los Angelesben élő és készülő, az MTK klubszíneiben versenyző magyar tekvondósnál.

(Kiemelt képünkön: Salim Kamilah három utánpótlás-korosztályos Eb-arany mellé nyert most egy junior Eb-ezüstöt Forrás: wtftaekwondo.hu)