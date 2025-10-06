Nemzeti Sportrádió

Súlyemelés: az ITA a világbajnokság alatt is tesztel

Vágólapra másolva!
2025.10.06. 12:59
null
Fotó: insidethegames.biz
Címkék
súlyemelés súlyemelő-világbajnokság súlyemelő-vb
A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a norvégiai súlyemelő-világbajnokság közben is folytatja az átfogó doppingellenőrzést – írta helyszíni beszámolójában az insidethegames.biz portál.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) égisze alatt működő és a sportági világszövetség, az IWF nevében eljáró ITA körülbelül 220 vizsgálatot végez, s mintegy 300 vizelet- és vérmintát dolgoz fel a csütörtökön kezdődött és e hét szombatján záruló fördei vb idején.  

A szervezet szakemberei már a világbajnokság előtt is teszteltek: a portál adatai szerint a szeptember végén regisztrált félezer súlyemelő 82 százalékát legalább egyszer ellenőrizték versenyen kívül a vb-t megelőző hat hónapban. Az úgynevezett magas kockázatú nemzeti szövetségek sportolói átlagosan négy, versenyen kívüli teszten estek át 2025-ben, s az ITA eddig hét emelőt értesített a doppingellenes szabályok feltételezett megsértéséről.

Az IWF és az ITA közötti együttműködés 2019-ben kezdődött. A tiszta sportért elnevezésű program közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy a súlyemelés továbbra is szerepeljen az olimpiai műsorban, és már megerősítették a sportág részvételét a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokon.

 

súlyemelés súlyemelő-világbajnokság súlyemelő-vb
Legfrissebb hírek

Világcsúcsok dőltek meg a súlyemelő-világbajnokságon

Egyéb egyéni
16 órája

Súlyemelő-vb: világcsúccsal nyert Muhammed Furkan Özbek 65 kilogrammban

Egyéb egyéni
2025.10.04. 21:31

Súlyemelő-vb: két magyar induló Norvégiában

Egyéb egyéni
2025.10.01. 11:21

Hét orosz is indulhat a súlyemelő vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.24. 11:39

Los Angeles 2028: tíz helyett 12 kategória lesz a súlyemelőknél, de az összlétszám nem nő

Egyéb egyéni
2025.09.23. 12:34

Súlyemelés: tömegével írták át a korosztályos csúcslistákat

Utánpótlássport
2025.09.22. 18:31

Gyász: elhunyt az Eb-bronzérmes súlyemelő, Lénárt Ferenc

Egyéb egyéni
2025.09.15. 11:37

Gyász: elhunyt az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Andrej Csemerkin

Egyéb egyéni
2025.09.12. 19:33
Ezek is érdekelhetik