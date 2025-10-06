Súlyemelés: az ITA a világbajnokság alatt is tesztel

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) égisze alatt működő és a sportági világszövetség, az IWF nevében eljáró ITA körülbelül 220 vizsgálatot végez, s mintegy 300 vizelet- és vérmintát dolgoz fel a csütörtökön kezdődött és e hét szombatján záruló fördei vb idején.

A szervezet szakemberei már a világbajnokság előtt is teszteltek: a portál adatai szerint a szeptember végén regisztrált félezer súlyemelő 82 százalékát legalább egyszer ellenőrizték versenyen kívül a vb-t megelőző hat hónapban. Az úgynevezett magas kockázatú nemzeti szövetségek sportolói átlagosan négy, versenyen kívüli teszten estek át 2025-ben, s az ITA eddig hét emelőt értesített a doppingellenes szabályok feltételezett megsértéséről.

Az IWF és az ITA közötti együttműködés 2019-ben kezdődött. A tiszta sportért elnevezésű program közvetlenül hozzájárult ahhoz, hogy a súlyemelés továbbra is szerepeljen az olimpiai műsorban, és már megerősítették a sportág részvételét a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokon.